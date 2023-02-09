В сквере у площади Победы в Чебоксарах после обращения горожан навели порядок

Сообщения пользователей платформы «Госуслуги. Решаем вместе» помогают ответственным службам быстрее понять, где необходимо их внимание.

К примеру, поломанную перголу в сквере у площади Победы в юго-западном районе Чебоксар первыми заметили жители окрестных домов – о чем и не преминули написать на платформе обратной связи.

Перголу оперативно починили, а горожан представители столичной администрации поблагодарили «за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к чистоте и порядку».

Нужно отметить, что Центр управления регионом Чувашской Республики постоянно фиксирует и обрабатывает сообщения интернет-пользователей на тему благоустройства дворов и общественных пространств – причем как на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», так и в социальных сетях. С начала года поступило больше 500 таких обращений. Свыше 50% вопросов посвящено уборке снега и наледи, остальные – отсутствию урн, лавочек, неработающим фонарям, неправильно припаркованным автомобилям и многому другому.

чувашинформ.рф.