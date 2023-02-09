В прямом эфире — о правилах газовой безопасности

Проблема безопасной эксплуатации газового оборудования в многоквартирных и жилых домах в последнее время, к сожалению, становится актуальной. Только в Чебоксарах в конце прошлого года было зафиксировано три случая отравления людей угарным газом. Почему же это происходит? Как защитить себя от несчастного случая? Что важно знать владельцам газового оборудования?

Эти и другие вопросы были обсуждены в рамках прямого эфира.Онлайн-трансляция прошла на площадке Центра управления регионом Чувашской Республики.

Руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков и начальник группы ВДГО АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Рафия Борданова выступили в качестве экспертов и ответили на вопросы жителей.

В ходе эфира говорили не только об основных мерах безопасности при пользовании газом в многоквартирных и жилых домах, но и о том, что становится причиной возникновения трагических последствий. «Проанализировав ситуации, когда люди отравились угарным газом, мы видим, что в этих квартирах у всех установлены герметичные пластиковые окна, двери с двойным уплотнением. Естественно, что приток воздуха отсутствовал, жильцами не обеспечивался приток свежего воздуха в помещения и как следствие, происходили несчастные случаи», — сказал Виктор Кочетков.

Чтобы не стать заложником опасного врага — угарного газа, важно не только правильно обращаться с оборудованием, обеспечивать приток свежего воздуха в жилое помещение во время пользования газовыми приборами, но и проверять наличие тяги в вентиляционных и дымовых каналах. Если тяга отсутствует, то газовое оборудование нужно незамедлительно отключить, — рекомендовали эксперты. Этими простыми действиями каждый человек способен спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом.

Также эксперты рекомендовали жителям не пренебрегать правилами технического обслуживания газовых труб, котлов, колонок и плит. Эту работу проводят специализированные организации. Важно только впустить их в свой дом или квартиру, чтобы они проверили исправность оборудований. «Каждый из нас обязан отвечать не только за наличие газового оборудования, а также за его исправное состояние. Также мы рекомендуем абонентам устанавливать современные автоматические газовые оборудования, которые оснащены нескольким ступенями защиты», — озвучила начальник группы ВДГО АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Рафия Борданова.



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