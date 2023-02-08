Поздравляем Иванова Евгения, обучающегося 9Б класса МБОУ «СОШ №2» города Шумерля (учитель Лимонова И.В.) с победой в олимпиаде!

Победа – это всегда затраты времени, творчество, труд и толика везенья! Победа – это результат большой работы. Женя проявил целеустремлённость, нестандартное мышление, выполняя сложные олимпиадные задания. Желаем ему никогда не останавливаться на достигнутом – учиться, узнавать новое, развиваться, и, с нетерпением, ждём новых побед!

Выражаем искреннюю благодарность учителю английского языка, Лимоновой Ирине Владимировне за подготовку победителя!

Источник: gshum.cap.ru.