Совсем немного времени осталось до завершения контракта по капитальному ремонту в гимназии № 8 города Шумерля, которая включена в двухгодичный цикл проведения ремонта по федеральной программе капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования», на что выделено более 70 млн рублей.

В контрактных объёмах — ремонт фасада, полов, потолков, покраска стен, ремонт кровли, замена окон, отопительной системы холодного и горячего водоснабжения, вентиляции, замена дверей.

Однако, есть опасения, что в обозначенные сроки подрядчик не уложится. Об ускорении процесса, задействовании большего числа рабочих шла речь на рабочем совещании и.о. главы администрации Эдуарда Васильева, замглавы Ирины Сасакиной с руководством подрядной организации.

По заверениям подрядчика: «В рамках контракта — работы завершим в обозначенные сроки, дополнительные виды работ потребуют время». Однако у администрации, контрольно-надзорных структур, родительской общественности есть обоснованные опасения: не станет ли гимназия долгостроем?!

Много вопросов и уже к выполненным работам: замененная система отопления в некоторых местах дала течь, плитка в медкабинетах — отсыл в прошлое, и ряд подобных вопросов.

Представить конкретный производственный план-график, еженедельные рабочие встречи с руководством подрядной организации — такие решения приняты в ходе сегодняшнего совещания.

Сайт администрации г. Шумерли.