Шумерлинской многодетной семье вручили первичные средства пожаротушения: огнетушители, датчики оповещения о пожаре

В Шумерле сотрудники ОНД и ПР по Шумерле и Шумерлинскому району, специалисты местного отделения ВДПО совместно с представителями администрации навестили многодетную семью Кудрявцевых. Этот год для многодетной семьи, особенный — в дружной семье родился 11 ребенок — сын Тимофей.

Официальные лица поздравили родителей со знаменательным событием и подарили многодетной семье первичные средства пожаротушения: огнетушители, датчики оповещения о пожаре. А еще гости подарили средства личной гигиены для новорожденного и сладости для старших детей.

Пожарные проинструктировали родителей о технике безопасности и разъяснили, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Нередко причиной возгорания становятся детские шалости и невнимательность. Поэтому пожарные поговорили ещё и детьми. Маленьких членов семей, подчеркнули сотрудники экстренных ведомств, нельзя оставлять без присмотра, потому что закончиться это может непредсказуемо.

Источник: gshum.cap.ru