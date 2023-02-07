«Движение первых» пришло в Шумерлю

Сегодня в школе № 6 открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Разделить с ребятами и педагогами столь значимое событие прибыли и.о. главы администрации Шумерли Эдуард Васильев и председатель Совета регионального отделения РДДМ в Чувашии Олеся Илларионова.



«Движение первых» — это для детей и про детей. Поле деятельности огромно — целых 12 направлений: образование и знания, культура и искусство, волонтерство, патриотизм, спорт, медиа и коммуникации, экология и охрана природы, туризм и др. Каждому есть где себя проявить!



А то, что учащиеся школы № 6 активны и талантливы, подтвердили концертная программа с участием хореографического ансамбля, хора, кадетских бальных пар, а также выставка изобразительного искусства.



Председателем первичного отделения «Движения первых» в шестой школе является Евгения Сапожникова, советник директора по воспитанию.







