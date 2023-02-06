Чувашия в числе лидеров по внедрению ГТО

Федеральный центр Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» опубликовал рейтингрегионов России по итогам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за IV квартал 2022 года.

В этом списке Чувашская Республика занимает 8 место среди 85 регионов страны.

«За год мы более чем в три раза улучшили свои позиции во всероссийском рейтинге по внедрению комплекса ГТО и заняли 8-е место среди регионов страны и 1-е в Поволжье», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Рейтинг ГТО сформирован по 9 критериям в процентном соотношении от численности населения в регионах в возрасте от 6 лет и старше.

По всем показателям Чувашская Республика набрала 618 баллов.

Заместитель Председателя Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Автономов: «В последние годы количество людей в Чувашии, которые начали заниматься оздоровительной гимнастикой и спортом, значительно увеличилось. Связано это тем, что на уровне Правительства, муниципалитетов выделяются значительные суммы на восстановление и капитальный ремонт стадионов, спортивных площадок. заметно увеличтлось выделение средств на строительство новых спортивных сооружений. Создание условий для занятия спортом позволило развитию массового спорта. Вот и результат.Жители Чувашии хотят проверить свои спортивные возможности, особенно это школьники и студенты. В свое время сдача норм ГТО было обязательны в школах и в средних и высших учебных заведениях. Не сдал нормы ГТО не получаешь зачет. Вот и старались мы быстрее бегать, выше прыгнуть и стать сильнее».

Член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов: «Из года в год растет число жителей республики, которые заминаются физкультурой и спортом. Причем, нормы ГТО массово сдают не только школьники и студенты, но и взрослое население. Подтверждение этому является 8 место среди 85 регионов и 1-е в Поволжье по внедрению комплекса ГТО. Но самое главное, на мой взгляд, в Чувашии Главой Республики и Правительством делается все возможное для создания условий для занятия спортом и физкультурой детей, подростков и населения. Для этого строятся новые спортивные сооружения и стадионы, проводиться их реконструкция, направляются средства на создание уличных детских площадок».

Член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе: «Спорт стал нормой жизни для жителей Чувашии — это главный результат для нас с вами. В республике повсеместно устанавливаются спорт площадки, и они в действительности не пустуют — для себя каждый житель может найти занятие по душе.

Строятся и ремонтируются стадионы, спортивные центры. Одним из масштабных проектов является стадион Волга. Целый микрорайон будет обеспечен современным комплексом, и это радует, в том числе и меня, как жителя города».

В 2022 году согласно электронной базе данных ВФСК ГТО в выполнении испытаний комплекса приняли участие 125 тысяч жителей республики, из них успешно выполнили нормативы и знаки отличия получат более 80 тысяч человек.

Всего на едином портале ГТО зарегистрировано около 259 тысяч жителей республики – это 23,14% от общего числа населения.