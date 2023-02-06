06 Фев

Историческая справка о российской дипломатической службе

10 февраля в нашей стране традиционно отмечается День дипломатического работника. Этот профессиональный праздник, установленный указом Президента Российской Федерации в 2002 г., свидетельствует о высоком общественном признании профессии дипломата, о важности внешней политики как одной из ключевых составляющих российской государственности.

Выбор даты не случаен. Именно на этот день 1549 г. приходится наиболее раннее упоминание о Посольском приказе — первой в истории нашей страны государственной структуре, призванной заниматься иностранными делами. Создание этого учреждения — этапная веха в формировании российской внешнеполитической службы, но ее возраст, разумеется, значительно старше.

Истоки древнерусской дипломатии восходят к временам антов — объединению славянских племен, которые уже в VI-VII вв. вели переговоры со своими соседями по территориальным вопросам, практиковали посольские обмены, заключали договоры, соглашения.

Древнерусское государство с IX века выступало активным участником международных отношений в Европе. Знаковыми были посольство в Константинополь в 838 г., впервые представившее Русь при дворе византийского императора как самостоятельное государство, а также посольство в столицу франкского государства Ингельгейм в 839 г. Широкое международное признание древнерусское государство получило, заключив договор «О мире и любви» с Византийской империей в 860 году.

С конца XV в., освободившись от ордынского ига, русское государство со столицей в Москве проводит все более активную международную политику. Московские князья поддерживали регулярные сношения с двумя десятками иностранных государств на Западе и Востоке. Для решения важных задач, стоявших перед русским государством, потребовалось создание внешнеполитического ведомства — Посольского приказа.

Особое место в истории внешней политики России занимают петровская и екатерининская эпохи. Победа в Северной войне, принятие Петром I императорского титула в 1721 г. ознаменовали принципиальные перемены в международном положении нашей страны. Ее утверждение в качестве великой державы сопровождалось созданием постоянных дипломатических миссий в ведущих государствах мира. Посольский приказ в 1718 — 1720 гг. был преобразован в Коллегию иностранных дел.

В эпоху правления Екатерины II выдающиеся победы русской армии были подкреплены заметными успехами дипломатов. Военные и дипломатические усилия России были сфокусированы на расширении позиций в Причерноморье, присоединении Крыма, обеспечении свободы мореплавания в Черном море, завершении процесса воссоединения с Россией Юго-Западной и Западной Руси, защите славянских народов на Балканах, продвижении на Кавказ и в Закавказье.

Весомое воздействие России на развитие международных отношений сопровождалось укреплением внешнеполитического аппарата, установлением постоянных сношений с большей частью европейских государств, модернизацией управления ведомством иностранных дел. В 1802 г. Манифестом императора Александра I было образовано Министерство иностранных дел, а его главой стало второе после императора лицо в государстве — министр иностранных дел в чине канцлера. Чиновникам стали присваиваться дипломатические ранги в соответствии с классификацией, установленной Венским конгрессом в 1815 г.

В результате Крымской войны (1853 — 1856 гг.) международное положение России серьезно осложнилось. В этот непростой период министерство возглавил выдающийся дипломат и государственный деятель А.М.Горчаков. Вошла в историю его фраза излагавшего основы национальной внешней политики: «Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается». В 1870 г, Горчаков объявил, что Россия более не считает себя связанной условиями Парижского мирного договора, ограничивавшими ее суверенные права.

К 1913 г. была сформирована разветвленная сеть дипломатических и консульских загранпредставительств, к началу Первой мировой войны Россия имела более 200 представительств за рубежом и поддерживала дипломатические отношения с 47 странами.

После Октябрьской революции 1917 г. начался новый этап в истории отечественной внешней политики — был образован Народный комиссариат по иностранным делам. Работать с советской властью согласилась лишь незначительная часть сотрудников МИД Российской Империи, и министерство было преобразовано в Народный комиссариат по иностранным делам (НКИД).

В 1920—1930-е гг. сотрудники НКИД решали задачи связанные с выводом Советской России из внешнеполитической изоляции. В 1930-е гг. в условиях образования очага войны в центре Европы и нарастания военной опасности на Дальнем Востоке советская дипломатия выступала за создание системы коллективной безопасности.

В годы Великой Отечественной войны советская дипломатическая служба способствовала обеспечению наиболее благоприятных внешнеполитических условий для разгрома врага, договорного закрепления итогов войны, послевоенного мироустройства

Приоритетными направлениями деятельности МИД СССР в послевоенный период стали борьба за мир, разрядку международной напряженности и разоружение.

В «перестроечное время» были проведены структурные изменения центрального аппарата министерства, существенно обновлен его руководящий состав и посольский корпус. В 1991 г. было принято решение о преобразовании МИД в Министерство внешних сношений (МВС) СССР с передачей ему функций Министерства внешнеэкономических связей. После распада Советского Союза МВС прекратило свое существование. Его правопреемником стало Министерство иностранных дел Российской Федерации.

В настоящее время организационная структура Министерства и его функции определяются утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. новым Положением о Министерстве иностранных дел Российской Федерации (с внесенными изменениями в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 854 от 9 июля 2010 г.).

Россия в сложнейших условиях сумела отстоять свои коренные национальные интересы на международной арене. Внешняя политика России приобрела системный, прагматический характер. Воссоздан необходимый геостратегический баланс российской внешнеполитической деятельности.

Сбалансированность и многовекторность российской внешней политики обусловлена геополитическим положением России, ее статусом одного из ведущих государств мира и постоянного члена Совета Безопасности ООН. Россия для защиты своих национальных интересов действует самостоятельно, но всегда на основе международного права.

Профессиональный праздник сотрудники дипломатического корпуса встречают, отдавая дань успехам службы в непростой международной ситуации и в полной мере осознавая стоящие перед ними вызовами. Профессиональные задачи не становятся проще, а глобальные вызовы — менее острыми. Отечественной дипломатии не раз приходилось давать отпор попыткам подорвать потенциал поступательного развития России.

В непростой обстановке Российской Федерации удалось подтвердить и укрепить статус одного из ключевых гарантов безопасности и стабильности современного мира, повести за собой тех, кто исповедует принципы верховенства международного права, справедливости, придерживается коллективных подходов к решению насущных глобальных проблем. Министерство иностранных дел всецело способствует реализации независимого и созидательного внешнеполитического курса нашей страны в полном соответствии с историческими традициями России, ее культурной и цивилизационной ролью.

В соответствии с утвержденным Министром форматом празднования в этом году решено ограничиться проведением торжественного собрания без каких-либо других массовых мероприятий, предусмотрев традиционные возложения цветов и открытие выставки об истории российской дипломатии.

В 2023 году отечественная дипслужба отмечает профессиональный праздник в боевых условиях, находясь фактически на «передовой» борьбы за обеспечение национальных интересов и формирование справедливого миропорядка. Будем и впредь использовать весь арсенал политико-дипломатических средств для того, чтобы давать решительный отпор попыткам недружественных государств изолировать Россию на международной арене. Ключевым вектором приложения наших усилий становится раскрытие потенциала сотрудничества с конструктивно настроенными партнерами на пространстве СНГ, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. Работа по качественному укреплению взаимодействия с ними ведется целенаправленно, последовательно и успешно.

Испытания, выпавшие на долю всех россиян, предъявляют повышенный запрос на максимальную самоотдачу нашего профессионального сообщества в духе патриотизма, стойкости и убежденности в правоте своего дела. Наш долг — быть на высоте славных традиций внешнеполитической службы, каждодневным трудом приближать победу, способствовать созданию благоприятных внешних условий для поступательного развития страны, упрочению ее позиций как одного из влиятельных центров многополярного мира.

Автор записи: anna

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