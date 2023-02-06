Историческая справка о российской дипломатической службе

10 февраля в нашей стране традиционно отмечается День дипломатического работника. Этот профессиональный праздник, установленный указом Президента Российской Федерации в 2002 г., свидетельствует о высоком общественном признании профессии дипломата, о важности внешней политики как одной из ключевых составляющих российской государственности.

Выбор даты не случаен. Именно на этот день 1549 г. приходится наиболее раннее упоминание о Посольском приказе — первой в истории нашей страны государственной структуре, призванной заниматься иностранными делами. Создание этого учреждения — этапная веха в формировании российской внешнеполитической службы, но ее возраст, разумеется, значительно старше.

Истоки древнерусской дипломатии восходят к временам антов — объединению славянских племен, которые уже в VI-VII вв. вели переговоры со своими соседями по территориальным вопросам, практиковали посольские обмены, заключали договоры, соглашения.

Древнерусское государство с IX века выступало активным участником международных отношений в Европе. Знаковыми были посольство в Константинополь в 838 г., впервые представившее Русь при дворе византийского императора как самостоятельное государство, а также посольство в столицу франкского государства Ингельгейм в 839 г. Широкое международное признание древнерусское государство получило, заключив договор «О мире и любви» с Византийской империей в 860 году.

С конца XV в., освободившись от ордынского ига, русское государство со столицей в Москве проводит все более активную международную политику. Московские князья поддерживали регулярные сношения с двумя десятками иностранных государств на Западе и Востоке. Для решения важных задач, стоявших перед русским государством, потребовалось создание внешнеполитического ведомства — Посольского приказа.

Особое место в истории внешней политики России занимают петровская и екатерининская эпохи. Победа в Северной войне, принятие Петром I императорского титула в 1721 г. ознаменовали принципиальные перемены в международном положении нашей страны. Ее утверждение в качестве великой державы сопровождалось созданием постоянных дипломатических миссий в ведущих государствах мира. Посольский приказ в 1718 — 1720 гг. был преобразован в Коллегию иностранных дел.

В эпоху правления Екатерины II выдающиеся победы русской армии были подкреплены заметными успехами дипломатов. Военные и дипломатические усилия России были сфокусированы на расширении позиций в Причерноморье, присоединении Крыма, обеспечении свободы мореплавания в Черном море, завершении процесса воссоединения с Россией Юго-Западной и Западной Руси, защите славянских народов на Балканах, продвижении на Кавказ и в Закавказье.

Весомое воздействие России на развитие международных отношений сопровождалось укреплением внешнеполитического аппарата, установлением постоянных сношений с большей частью европейских государств, модернизацией управления ведомством иностранных дел. В 1802 г. Манифестом императора Александра I было образовано Министерство иностранных дел, а его главой стало второе после императора лицо в государстве — министр иностранных дел в чине канцлера. Чиновникам стали присваиваться дипломатические ранги в соответствии с классификацией, установленной Венским конгрессом в 1815 г.

В результате Крымской войны (1853 — 1856 гг.) международное положение России серьезно осложнилось. В этот непростой период министерство возглавил выдающийся дипломат и государственный деятель А.М.Горчаков. Вошла в историю его фраза излагавшего основы национальной внешней политики: «Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается». В 1870 г, Горчаков объявил, что Россия более не считает себя связанной условиями Парижского мирного договора, ограничивавшими ее суверенные права.

К 1913 г. была сформирована разветвленная сеть дипломатических и консульских загранпредставительств, к началу Первой мировой войны Россия имела более 200 представительств за рубежом и поддерживала дипломатические отношения с 47 странами.

После Октябрьской революции 1917 г. начался новый этап в истории отечественной внешней политики — был образован Народный комиссариат по иностранным делам. Работать с советской властью согласилась лишь незначительная часть сотрудников МИД Российской Империи, и министерство было преобразовано в Народный комиссариат по иностранным делам (НКИД).

В 1920—1930-е гг. сотрудники НКИД решали задачи связанные с выводом Советской России из внешнеполитической изоляции. В 1930-е гг. в условиях образования очага войны в центре Европы и нарастания военной опасности на Дальнем Востоке советская дипломатия выступала за создание системы коллективной безопасности.

В годы Великой Отечественной войны советская дипломатическая служба способствовала обеспечению наиболее благоприятных внешнеполитических условий для разгрома врага, договорного закрепления итогов войны, послевоенного мироустройства

Приоритетными направлениями деятельности МИД СССР в послевоенный период стали борьба за мир, разрядку международной напряженности и разоружение.

В «перестроечное время» были проведены структурные изменения центрального аппарата министерства, существенно обновлен его руководящий состав и посольский корпус. В 1991 г. было принято решение о преобразовании МИД в Министерство внешних сношений (МВС) СССР с передачей ему функций Министерства внешнеэкономических связей. После распада Советского Союза МВС прекратило свое существование. Его правопреемником стало Министерство иностранных дел Российской Федерации.

В настоящее время организационная структура Министерства и его функции определяются утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. новым Положением о Министерстве иностранных дел Российской Федерации (с внесенными изменениями в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 854 от 9 июля 2010 г.).

Россия в сложнейших условиях сумела отстоять свои коренные национальные интересы на международной арене. Внешняя политика России приобрела системный, прагматический характер. Воссоздан необходимый геостратегический баланс российской внешнеполитической деятельности.

Сбалансированность и многовекторность российской внешней политики обусловлена геополитическим положением России, ее статусом одного из ведущих государств мира и постоянного члена Совета Безопасности ООН. Россия для защиты своих национальных интересов действует самостоятельно, но всегда на основе международного права.

Профессиональный праздник сотрудники дипломатического корпуса встречают, отдавая дань успехам службы в непростой международной ситуации и в полной мере осознавая стоящие перед ними вызовами. Профессиональные задачи не становятся проще, а глобальные вызовы — менее острыми. Отечественной дипломатии не раз приходилось давать отпор попыткам подорвать потенциал поступательного развития России.

В непростой обстановке Российской Федерации удалось подтвердить и укрепить статус одного из ключевых гарантов безопасности и стабильности современного мира, повести за собой тех, кто исповедует принципы верховенства международного права, справедливости, придерживается коллективных подходов к решению насущных глобальных проблем. Министерство иностранных дел всецело способствует реализации независимого и созидательного внешнеполитического курса нашей страны в полном соответствии с историческими традициями России, ее культурной и цивилизационной ролью.

В соответствии с утвержденным Министром форматом празднования в этом году решено ограничиться проведением торжественного собрания без каких-либо других массовых мероприятий, предусмотрев традиционные возложения цветов и открытие выставки об истории российской дипломатии.

В 2023 году отечественная дипслужба отмечает профессиональный праздник в боевых условиях, находясь фактически на «передовой» борьбы за обеспечение национальных интересов и формирование справедливого миропорядка. Будем и впредь использовать весь арсенал политико-дипломатических средств для того, чтобы давать решительный отпор попыткам недружественных государств изолировать Россию на международной арене. Ключевым вектором приложения наших усилий становится раскрытие потенциала сотрудничества с конструктивно настроенными партнерами на пространстве СНГ, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. Работа по качественному укреплению взаимодействия с ними ведется целенаправленно, последовательно и успешно.

Испытания, выпавшие на долю всех россиян, предъявляют повышенный запрос на максимальную самоотдачу нашего профессионального сообщества в духе патриотизма, стойкости и убежденности в правоте своего дела. Наш долг — быть на высоте славных традиций внешнеполитической службы, каждодневным трудом приближать победу, способствовать созданию благоприятных внешних условий для поступательного развития страны, упрочению ее позиций как одного из влиятельных центров многополярного мира.