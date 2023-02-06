В 2023 году во всех округах Чувашии появятся муниципальные общественные палаты. Экспертное мнение.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил создать муниципальные общественные палаты до конца 2023 года во всех округах республики.

«В целях расширения общественного участия в решении вопросов местного самоуправления считаю назревшим создание в 2023 году муниципальных общественных палат. Они появятся во всех муниципальных округах республики», — сказал Олег Николаев.

Задача муниципальных палат будет заключаться в формировании и координации основных направлений общественной активности. Если на уровне каждого муниципалитета эта работа будет четко организована, а самое главное — будут использоваться те наработки и алгоритмы, которые уже сложились на уровне республиканской общественной палаты, тогда, на мой взгляд, мы реализуем задачу максимально широкой консолидации всех слоев общества, всех институтов гражданского общества, ну и соответствующим образом объединим усилия для того, чтобы сделать реальный рывок, прежде всего, в собственном развитии.

Заместитель Председателя Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Автономов: «Создание общественных палат в муниципальных и городских округах даст импульс акивности общественности в решении актуальных проблем на местах. Активных граждан достатсочно много. При формировании общественных палат неободимо очень внимательно подойти привыдвижении кандидатур в состав общественных палат. Членами общественной палаты в муниципалитетах должны стать действительно болеющие за развитие города, населнного пункта. При этом член общественной палаты должен иметь определнный опыт в управленческой деятельности, разбираться в вопросах экономики, строительства, ЖКХ и т.д. Активность общественности на местах позволит ускорить развитие инициативного бюджетирование, повышению сознательности активности граждан на местах».

Член Общественной палаты Чувашской Республики, председатель Экспертного клуба Чувашской Республики Альберт Комахидзе: «Создание Общественных палат в муниципалитетах даст новый импульсы роли гражданского общества в органах власти и будет звеном между высокими кабинетами и народом. Участие общественных палат во всех значимых мероприятиях и на обсуждениях нулевых образований законов и актов даст огромный стимул доверия общества к власти».

Заместитель председателя комиссии по экономической политике и развитию предпринимательства Общественной палаты Чувашской Республики Марина Аниченкова: «Создание муниципальных общественных палат во всех округах республики — это прекрасная возможность качественного развития взаимодействия органов управления и общестенности на местах, позволяющая участвовать в решении насущных проблем всех активных и неравнодушных жителей муниципальных округов.

В процессе формирования состава местных общественных палат главное обратить внимание на то, чтобы общественная палата не стала инструментом в руках администрации для сглаживания острых углов и ручным органом в структуре исполнительной власти, а стала бы координационным и честным институтом гражданской инициативы в обществе, заслуживающим доверия жителей».

Член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский: «Общественная палата Чувашии по итогам 2022 года вошла в ТОП-10 палат страны, как и отметил руководитель региона. У нас есть наработанный опыт, который необходимо внедрять на уровне муниципалитетов, то есть муниципальных округов.

Создание муниципальных общественных палат станет неким перезапуском гражданской активности в Чувашии. Туда должны войти представители общественности — это лидеры мнений, активисты, предприниматели, деятели культуры и искусства. Таким образом они будут представлять интересы широкого круга лиц, генерировать новые идеи и внедрять самые эффективные практики».

Член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов: «Очень важную роль в формировании эффективного взаимодействия, равноправного и результативного диалога между обществом и властью на всех уровнях играет Общественная палата. В соответствии с действующим законодательством основной целью Палаты является учет потребностей и интересов граждан, защита их прав и свобод. Главой Чувашии было предложено, учитывая эффективность работы Общественной палаты на уровне субъекта, в 2023 создать муниципальные Общественные палаты во всех округах Республики. "Самое главное — будут использоваться те наработки и алгоритмы, которые уже сложились на уровне республиканской общественной палаты, тогда, на мой взгляд, мы реализуем задачу максимально широкой консолидации всех слоев общества, всех институтов гражданского общества, ну и соответствующим образом объединим усилия для того, чтобы сделать реальный рывок, прежде всего, в собственном развитии"- подчеркнул О.А. Николаев».

Член Общественной палаты Чувашской Республики Владимир Ежеев: «Очередное решение подтверждающие твёрдое намерение Главы Республики на выстраивание более тесного взаимодействия с гражданским обществом направленнного на качественное выполнение всех задач стоящих перед Республикой в сфере повышения уровня жизни её жителей является создание общественных палат в муниципальных округах.

Работа такого рода Общественной организации позволит руководителям округов более внятно слушать и слышать мнение жителей по различным вопросам жизни и деятельности граждан.

Жители же смогут получить дополнительную помощь при разрешение различных жизненных ситуаций».

Президент Липецкой областной общественной организации правовой поддержки «ЮРИСТЫ48» Галина Селина: «Создание муниципальных общественных палат с целью развития гражданского общества целесообразно если в их состав будут включены представители общественных организаций представляющие интересы целевых групп жителей, которые знают и могут решать проблемы обратившихся к ним людей. Сейчас во всех регионах России есть активные и авторитетные у граждан НКО, которые во взаимодействии с органами власти, в т.ч. муниципальными могут на основе обращений определить круг актуальных проблем, затрагивающих права жителей, имеющих место в каждом муниципальном образовании и способные дать предложения органам власти по их решению. Эффективность общественных палат такого уровня возможна только при наличии достоверности информации, полученной напрямую от жителей через НКО, работающих с ними».

В муниципалитетах для решения тех или иных задач не всегда нужно финансирование, прежде всего, необходима организация той или иной работы. «Общественные палаты могут стать наравне с ТОСами, которые сейчас очень активно развиваются, очень мощным консолидирующим инструментом и авангардом реализации таких задач, которые требуют организационных усилий», — сказал глава Чувашии.