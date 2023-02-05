Школьников отправят по туристическим маршрутам с дневником

На 17 марта 2023 года в нашей республике запланирован старт проекта «Дневник путешествий счастливого ребенка». Об этом сообщила депутат Госдумы от Чувашии Алла Салаева.

«Дневник путешествий счастливого ребенка» — это не просто блокнот для записи впечатлений, а книга с интересными туристическими маршрутами, которые ребята смогут посещать вместе со своими родителями или одноклассниками. Уже создан макет будущего дневника, разработчики обсудили с профильными министерствами и муниципалитетами, какие объекты обязательно должны быть включены в будущую книгу. К примеру, Министерство сельского хозяйства подобрало объекты сельского туризма, Минпромторг — промышленные предприятия, Минздрав — здравницы и лечебницы.



Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры считает: можно много говорить про патриотизм, но дети прочувствуют свою сопричастность к малой родине, познавая ее. «Пока они не узнают интересные подробности о том месте, где живут, о своих земляках, сложно говорить, что у них будет существовать генетическая привязка к родной земле», — убеждена Алла Салаева. К сожалению, даже взрослые не всегда владеют полной информацией о своем крае. Чтобы восполнить этот пробел, и для детей, и для их родителей в Чувашии и решили издать «Дневник путешествий счастливого ребенка», пояснила инициатор замысла.



Через год, после подведения и анализа итогов проекта, будут подготовлены методические рекомендации и эта идея предложена на федеральном уровне, пообещала парламентарий. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в целом идею коллеги поддержала: «Предложение интересное и на местном уровне вполне актуальное. Такие книги можно выпускать по конкретным регионам». По ее мнению, не менее важно развивать и интерактивные карты, ведь современные дети очень активны в онлайн-поле.



Источник: pnp.ru.