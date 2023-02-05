Определены лауреаты общественной награды «Народное признание»

В Чувашии уже стало традицией проведение акции «Спасибо доктор! Спасибо медсестра!». В течение 2022 года в медицинских организациях и Министерстве здравоохранения республики собирали обращения, поступавшие от граждан в адрес медработников. Было собрано 11769 благодарностей в адрес 1575 работников. Одновременно министерство отслеживало и анализировало жалобы пациентов. Из-за жалоб 15 соискателей не допустили к голосованию на втором этапе акции.

По итогам первого этапа был сформирован список соискателей общественной награды из 369 человек, которых допустили ко второму этапу — всенародному голосованию на сайте Министерства здравоохранения Чувашии.



Голосованием определены 100 лауреатов общественной награды «Народное признание». В их числе врач-акушер-гинеколог, заведующая родильным отделением Шумерлинского межтерриториального медицинского центра Маргарита Орлова и медицинская палатная сестра шумерлинского структурного подразделения Республиканского наркологического диспансера Ольга Авдонина.

Подготовила Наталья Игнатьева.







