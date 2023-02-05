В копилку общего дела

Вся Чувашия объединилась в поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции. Кто-то оказывает материальную помощь, кто-то шьет рукавицы, вяжет носки, кто-то изготавливает свечи, печи для обогрева и отправляют туда даже автомобили.

В Шумерле с первого дня объявления мобилизации начала работать «Группа поддержки ребят». Помощь поступает разная: шумерлинцы приносят отрезы ткани, резинки, нитки, пряжу, делятся выкройками. Всё это волонтеры передают в умелые руки рукодельниц, которые шьют нижнее белье, госпитальные штаны и трусы, постельное белье, пеленки, прочие необходимые вещи для раненых. Много людей приносят одежду, медикаменты, чай, кофе, сало, мед, сладости. А для некоторых проще внести посильную финансовую лепту.



В середине января «Группа поддержки ребят» отправила уже третью гуманитарную помощь в госпиталь города Горловки Донецкой области. Около 30 коробок с медикаментами, стиральным порошком, мылом, нижним бельем, одеждой, продуктами питания и многим другим доставлены нашим раненым бойцам.



«Буквально накануне прибытия гуманитарной помощи госпиталь обстреляли, — поделилась с нами волонтер Олеся Шальнова. — Мы находимся на связи с двумя медсестрами этого госпиталя и всё необходимое собираем по их запросу».



Если вы хотите помочь, приносите одежду, постельное белье, сладости, чай, кофе, бытовую химию, медикаменты в офис «Орифлейм» (ул. Ленина, д. 1, корп.1) с 8 до 18 час., выходной — воскресенье. Или обращайтесь в «Группу поддержки ребят» в Телеграм-канале.

Предварительно следующая гуманитарная миссия будет отправлена в первой половине февраля.

Ольга Дмитриева.