Что повлияло на инфляцию?

В Чувашии годовая инфляция вновь замедлилась. В декабре 2022 года она снизилась до 12,2 %, что на 0,1 п.п. ниже показателя ноября. Отчасти такая динамика сложилась под влиянием изменения цен на продукты питания.



«В последний месяц года замедлился рост цен на молочную продукцию. Это связано с несколькими факторами. В республике, как и в стране, выросло производство сырого молока. Вместе с мерами господдержки животноводческой отрасли, включая льготное кредитование, это позволило производителям сократить свои издержки», — пояснил управляющий Отделением — НБ Чувашской Республики Волго-Вятского ГУ Банка России Максим Фролов.



Также в прошлом году за счет расширения посевных площадей и благоприятных погодных условий аграрии собрали рекордный урожай зерновых. Поэтому в декабре в годовом выражении снизилась стоимость муки. Это, в свою очередь, отразилось на замедлении роста цен на хлебобулочные, макаронные и мучные кондитерские изделия.



В результате годовой прирост цен на продукты питания в среднем уменьшился до 9,5 % после 10,1 % в ноябре.



Пресс-служба НБ Чувашии.