С начала специальной военной операции первоочередной задачей для всех стала поддержка солдат и офицеров Вооруженных Сил России, их семей, военнослужащих и жителей Донецкой и Луганской республик. Наша республика наряду с остальными регионами страны с первых же дней мобилизации деятельно подключилась к выполнению этой задачи.

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева был открыт специальный счет в фонде «Пĕрле» для сбора средств в помощь мобилизованным. Также по распоряжению Главы республики был сформирован республиканский координационный центр по вопросам социальной поддержки семей граждан, призванных в Вооружённые Силы России в рамках частичной мобилизации. Координационные центры были созданы и на территории каждого города и района.



На базе Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения были созданы муниципальные координационные центры Шумерли и Шумерлинского муниципального округа по оказанию социально-психологической поддержки членам семей мобилизованных. Центры взяли на себя рассмотрение всех вопросов межведомственного характера, а также решение бытовых и других сложных жизненных ситуаций.



Координационными центрами проделана большая работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных граждан, выявлены их потребности и нужды. Всего составлено 102 социальных паспорта. Сотрудниками центра налажен контакт со всеми семьями мобилизованных граждан. Для решения выявленных вопросов привлекаются специалисты органов местного самоуправления, центра занятости, волонтерских центров, медицинских, образовательных и других организаций.



В настоящее время при возникновении изменений в семьях мобилизованных вносятся новые данные в социальные паспорта, осуществляется мониторинг представления мер социальной поддержки. Для этого сотрудники центра связываются с семьями по телефону и выезжают непосредственно на дом.



Члены семей мобилизованных граждан и лично обращаются в центры за консультативной и социально-психологической помощью. Четверым из них было оказано содействие в поиске подходящей работы, еще четверым оказано содействие в профессиональной переподготовке. Так, супруге одного из мобилизованных были разъяснены вопросы оформления социального контракта для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. Участковый специалист по социальной работе помог ей скоординировать свои действия и связаться со специалистами Центра занятости населения и отдела социальной защиты населения. Четырём членам семей оказана консультация о возможности освобождения от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.



Четыре семьи получили помощь дровами. Одной семье оказана поддержка для приобретения гигиенических средств ухода за больным ребенком. Сейчас ребенок находится на обследовании в медицинском учреждении в Чебоксарах.



Оказана адресная помощь в оформлении документов для получения детского пособия двум матерям, в получении статуса малоимущей – одной семье. Пять детей мобилизованных стали получателями социальных услуг отделения помощи семье и детям.



Два раза в день бесплатно питаются двадцать шесть обучающихся школ города и округа, столько же детей получают стипендию. Двадцать один ребенок из семей мобилизованных граждан посещает детский сад за льготную оплату, десяти детям оказано содействие в посещении занятий по дополнительным образовательным программам.



Не менее важное направление поддержки – психологическая помощь, которая оказывается в центре квалифицированными специалистами женам и матерям военнослужащих.

Готовы оказать помощь женщинам, которые остались одни с детьми, пока их мужья отдают долг Родине, и «серебряные» волонтёры. Правда, за такой помощью обратились только две мамы. В основном, помощь по уходу за детьми матери получают от родственников.



«Работа по поддержке семей мобилизованных ведется систематически. Скажем, сегодня семья не нуждается в какой-либо помощи, а завтра такая необходимость может появиться. Жизнь не стоит на месте. Сотрудники центра готовы содействовать в разрешении всех возникших вопросов и проблем. Пока мобилизованные шумерлинцы отстаивают интересы нашей страны, их семьи должны чувствовать нашу заботу и поддержку», — говорит директор ШКЦСОН Елена Волкова.

Марина Ветликова.