Заболеваемость под контролем

Ежегодно с наступлением холодного времени года людей атакуют ОРВИ и грипп, к которым в последние годы присоединился и нашумевший COVID-19. Средства профилактики просты — вакцинироваться, избегать скопления людей, чаще мыть руки, не контактировать с болеющими и др. Но, как бы мы хорошо ни знали эти правила, избежать болезней совсем не удается никому.

Как на сегодняшний день обстоит ситуация с заболеваемостью COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Чувашии? Как было отмечено министром здравоохранения Владимиром Степановым на еженедельном совещании у Главы республики, в целом обстановка в регионе стабильная. С 23 по 29 января зарегистрировано более 5400 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости составил 451 на 100 тыс. населения. Это выше заболеваемости предыдущей недели на 2,9 %. Более 60 % заболевших ОРВИ и гриппом — дети в возрасте до 17 лет.



Не самая благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, по сравнению с другими муниципалитетами, сложилась в Шумерле и Канаше, и Глава республики попросил обратить на это внимание.



С просьбой прокомментировать ситуацию с заболеваемостью, мы обратились в Шумерлинский ММЦ. Как пояснили газете, выраженного роста заболеваемости не наблюдается. С 23 по 29 января заболевших Covid-19 было 16 человек, из них старше 60 лет — 9. Гриппом болели 3 детей, ОРВИ — 30 человек.



Большую роль в профилактике заболеваний сыграла прививочная кампания. Основной поток людей был вакцинирован в октябре-ноябре. В 2022 году от гриппа было вакцинировано 11220 человек (при плане 10704), из них старше 60 лет — 6046 человек. Вакцинацию от Covid-19 прошли 5959 человек (по городу — 4539, старше 60 лет — 2008; по муниципальному округу — 1420, старше 60 лет — 950).



Отметим, что в поликлинике Шумерлинского ММЦ (ул. Свердлова, д. 2) в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции организован прием температурящих больных с отдельным входом. Пациентов с повышенной температурой и с катаральными явлениями медицинский администратор направляет на прием в «красную зону».

Татьяна Александрова.