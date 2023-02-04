Большинство шумерлинцев давно знают о благородной деятельности местного волонтёрского движения «ZаПОБЕДУ» в поддержку участников СВО и их семей.

Отметим, что часть команды волонтёров и «Форума этичных шумерлинцев» в Telegram во главе с организатором Андреем Чуенковым выехала в зону проведения СВО с гуманитарной миссией. А в это время другие волонтёры — Наталья Михеева и Елена Калач – приняли участие в рабочем совещании с представителями благотворительных фондов и волонтёрских групп по вопросам организации помощи военнослужащим и их семьям, организованном в Чебоксарах.

Шумерлинцы представили информацию о том, какая работа проделана. А сделано немало. Начав с помощи в части приобретения экипировки мобилизованным, на сегодняшний день волонтёры дошли до отправки спецоборудования и автомобилей в зону боевых действий. Участниками Телеграм-группы «ZaПОБЕДУ. Форум этичных шумерлинцев» (а это почти 10000 человек со всех уголков нашей страны!), неравнодушными горожанами собрано более 5,6 млн рублей. Все эти средства направлены на всестороннюю поддержку земляков — участников военной операции.



Гуманитарный шумерлинский автопоезд, отправившийся несколько дней назад в зону СВО, повез 14 квадрокоптеров, тепловизоры, рации, медикаменты, тактическую одежду и обувь, печки-буржуйки, бензопилы, окопные свечи, продуктовые наборы, адресные посылки, письма от юных горожан. Погнали также автомобиль высокой проходимости, 160 тыс. рублей на который собрали сами бойцы, остальное добавили из фонда.



«Оказывали и будем продолжать оказывать всевозможную помощь нашим бойцам в зоне СВО, — говорят лидеры шумерлинского волонтёрского движения. — Солдаты должны чувствовать, что они не одни, что их здесь поддерживают, что в них верят, что за ними есть надёжный тыл».



Источник: сайт администрации г. Шумерли.