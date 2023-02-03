Школьная медиастудия в гуще событий

В этом году в Чувашии проводится первый межрегиональный фестиваль детских и юношеских медиапроектов «МедиаВзлёт», на который поступило более двух десятков заявок от юных медийщиков. И у потенциальных участников еще есть полтора месяца, до 16 марта, чтобы подготовиться и присоединиться к участию в фестивале. Как, например, это планируют сделать в медиастудии школы № 6.

Медийное направление активизировалось в рамках школьного ученического самоуправления «Планета детства» с начала этого учебного года, ожила страничка в сети «ВКонтакте». Под руководством советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими и общественными объединениями Евгении Сапожниковой ученики 8-10 классов освещают все школьные, городские и республиканские события, в которых участвуют дети из шестой.

Как таковой медиацентр в нашей школе пока в начале своего становления, — рассказывает Евгения Сапожникова, — ведь нужны оборудование, программное обеспечение. Мы начали с азов и учимся, постепенно двигаемся дальше. Медианаправление выбрали те, кому это интересно. А хорошей стартовой площадкой для ребят, несомненно, стало Российское движение школьников, от него же нам досталась страничка в сети (vk.com/club162431019).

Кстати, РДШ трансфомировалось, став частью созданного недавно Российского движения детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ), и именно открытие в шестой школе первичного отделения движения на следующей неделе является темой № 1 для юнкоров. Пока они внимательно следят за подготовкой, некоторые сами заняты в вокальных и танцевальных номерах, будут и ведущими, и ответственными за аппаратуру, так что знают всю кухню изнутри. По итогам мероприятия ребята планируют не только разместить посты в соцсетях, но и написать статью для печати.

Кстати, РДШ трансфомировалось, став частью созданного недавно Российского движения детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ), и именно открытие в шестой школе первичного отделения движения на следующей неделе является темой № 1 для юнкоров. Пока они внимательно следят за подготовкой, некоторые сами заняты в вокальных и танцевальных номерах, будут и ведущими, и ответственными за аппаратуру, так что знают всю кухню изнутри. По итогам мероприятия ребята планируют не только разместить посты в соцсетях, но и написать статью для печати. Если наши планы воплотятся, то мы сможем подать заявки на конкурс проектов фестиваля «МедиаВзлёт» сразу в двух номинациях: «Лучший медиапроект в социальных сетях» и «Лучшая печатная публикация», — стимулирует своих подопечных Евгения Сапожникова. – Несомненно, участие в фестивале такого уровня станет для нас ценным опытом.

От таких слов у ребят, и так горящих делом, которым занимаются, глаза зажигаются еще ярче. И вот, собравшись тесным кругом, они уже обсуждают что-то , спорят, смеются… Это костяк, или редколлегия медиастудии – несколько 8-9-классниц и 10-классник Стёпа Лысенко. Он отвечает за фото- и видеосъемку. К фотографированию больше лежит душа и у Ксюши Сорокиной, Лизы Сапожниковой, Насти Дмитриевой. А вот Тане Анисимовой и Саше Нефёдовой удаются тексты.

От таких слов у ребят, и так горящих делом, которым занимаются, глаза зажигаются еще ярче. И вот, собравшись тесным кругом, они уже обсуждают , спорят, смеются… Это костяк, или редколлегия медиастудии – несколько 8-9-классниц и 10-классник Стёпа Лысенко. Он отвечает за фото- и видеосъемку. К фотографированию больше лежит душа и у Ксюши Сорокиной, Лизы Сапожниковой, Насти Дмитриевой. А вот Тане Анисимовой и Саше Нефёдовой удаются тексты. Писать материалы, конечно, сложнее, — единодушны девушки, — но и поймать хороший кадр, сделать качественную съемку тоже большой труд и даже талант.

Что ж, остаётся пожелать медиастудии школы № 6 плодотворной работы, успешного участия в межрегиональном фестивале «МедиаВзлёт» и увеличения числа подписчиков в «ВК» (более 500 по условиям фестиваля).

Наталья Владимирова.