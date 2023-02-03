Снижению есть объяснение

В Минсельхозе Чувашии объяснили снижение производства мяса в КФХ и у предпринимателей. Дело в том, что многие крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели сменили форму деятельности и стали называться личными подсобными хозяйствами. Такая тенденция наблюдается по всей стране.



Если посмотреть на абсолютные показатели, то за прошлый год рост производства мяса скота и птицы в живом весе в Чувашии составил 1,2 % по сравнению с 2021 годом (116,8 тысячи тонн). Поголовье крупного рогатого скота выросло на 0,4 % и составило 198,8 тысячи, в том числе коров 87,2 тысячи (+2 %). Поголовье птицы составило 5,3 млн (+1,3 %). Молока собрано на 2,8 % больше, надой вырос на 7 %. Наибольший рост — в производстве яиц: + 15,8 %, или 359,9 млн штук. В среднем одна курица за год снесла 323 яйца.



Источник: Чувашинформ.рф.

Если говорить про Шумерлинский муниципальный округ, то там переход КФХ и индивидуальных предпринимателей в категорию самозанятых начался только в декабре. Поэтому снижения показателей производства мяса скота и птицы в живом весе не наблюдается. Наоборот, по данным отдела с/х и экологии, за прошлый год в сельскохозяйственных организациях и КФХ округа рост производства этой продукции составил 21,5 % по сравнению с 2021 годом (58,3 тонны).

Поголовье крупного рогатого скота снизилось на 3,2 % и составило 429 голов, в том числе коров 133 головы (-15,8 %). Вместе с тем в сельскохозяйственных организациях поголовье КРС увеличено на 19 голов. Молока произведено на 29,8 % меньше (459,5 тонны), надой на одну корову уменьшился на 20,3 % (3282 кг). Как пояснила газете зав. сектором по взаимодействию с предприятиями АПК Татьяна Атяшева, снижение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях связано с вводом первотелок в основное стадо и выбраковкой малопродуктивных коров.

Татьяна Александрова.