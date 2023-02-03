Когда в частном секторе станет светлее?

В последний день января в редакцию обратился житель улицы Фрунзе с жалобой на отсутствие освещения на участке от Дзержинского до Черняховского. «Сколько там живу, никогда фонарей не было, а ведь рядом школа и дети ходят по темным улицам, — рассказал Геннадий Иванович. – Особенно тяжело осенью и весной, зимой чуть легче от белого снега». Когда же, наконец, и на их улицу придет свет, спросил шумерлинец.



С этим вопросом газета обратилась в администрацию города, но на тот момент сотрудники, владеющие информацией, были на выезде. Пришлось воспользоваться старыми связями – позвонить покинувшей в декабре должность начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Альбине Ксенофонтовой. Она подтвердила, что улица Фрунзе была одной из тех улиц, где много лет не было уличного освещения. В недалеком прошлом лампы зажглись на участках ближе к парку и у школы № 6, а тот участок, где проживает обратившийся в редакцию житель, оставался без света. В 2022 году по программе инициативного бюджетирования администрацией был разработан проект по восстановлению освещения на улицах частного сектора и в него как раз вошла улица Фрунзе. Проект прошел отбор на местном уровне и был направлен для рассмотрения в Минстрой Чувашии.



На следующий день, 1 февраля, из администрации города пришла хорошая для жителей улицы весть: тот самый проект по уличному освещению общей стоимостью чуть более 4,6 млн рублей получил положительное заключение и будет поддержан финансово. Реализован он должен быть в текущем году. Только не стоит забывать, что инициативное бюджетирование предполагает непосредственное и активное участие самих жителей.

Наталья Игнатьева.