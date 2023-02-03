В Доме Правительства определили задачи по расселению граждан из аварийного жилья на 2023 год

Глава Чувашии Олег Николаев провел совещание с главами муниципалитетов по досрочному завершению программы переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Глава республики напомнил, что действующая программа рассчитана до конца 2024 года, но в планах завершить все работы досрочно уже в этом году. Сразу после этого начнется новый этап программы по жилью, которое признано аварийным до 1 января 2021 года. Она коснется порядка 4 600 жителей 242 аварийных домов площадью почти 80 тыс. квадратных метров.

Особый акцент планируется сделать на малые города. В следующую программу попадают жители городов Шумерля, Алатырь, Козловка, Мариинский Посад, возможны и другие населенные пункты.

В 2022—2023 годах предусмотрено расселение граждан, проживающих в 9 муниципальных образованиях Чувашии. «В 2023 году осталось построить или приобрести 79 жилых помещений в пяти муниципальных округах республики — 41 в Шемуршинском, 6 в Ибресинском, 4 в Вурнарском, 2 в Моргаушском муниципальных округах и 26 в Шумерле. Общая площадь помещений составляет 2,6 тыс. кв. м на общую сумму 142,2 млн рублей», – рассказал вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Павел Данилов.

Также выделена поддержка Фонда ЖКХ, что позволило запланировать расселение еще 10 аварийных домов, в которых проживает 183 гражданина.

Главам администраций Шемуршинского муниципального округа и города Шумерли до конца следующей недели поручено представить планы производственных работ.

В Шумерле до 1 сентября 2023 года — необходимо приобрести жилые помещения в рамках заключенного в 2022 году контракта.

Источник: cap.ru.