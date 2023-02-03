Большое сердце детям отдавая

Первый учитель… Понятие родное и близкое, пожалуй, для каждого человека.

Воспоминания о главном педагоге в жизни большинство людей, как правило, уносят на много лет назад, вызывая шквал теплоты, нежности и благодарности.

Ветеран педагогического труда Людмила Родионовна Пайгильдина бережно хранит десяток фотоальбомов. И в каждом – события разных лет, сотни любопытных детских глаз, неподдельные эмоции радости и печали, увековеченные вспышкой фотокамеры. «Здесь мы с учениками на экскурсии в городском парке, здесь — в библиотеке, а тут в детском саду, — не без удовольствия комментирует фотографии педагог. — Здесь запечатлен наш поход в гости к участнику афганских событий, а вот тут мы катаемся на горке, здесь садим репу на школьном приусадебном участке…» 1 сентября, выпускной вечер, встреча одноклассников, юбилеи родной школы — события и лица на фотоснимках тесно переплетены с судьбой Людмилы Родионовны. Перебирая фотографии, она живо вспоминает события прошедших лет, дает меткие характеристики каждому ученику. Людмила Родионовна имеет на это полное право — третьей школе она отдала почти тридцать два года своей жизни, научив читать, писать, вычитать и умножать сотни мальчишек и девчонок.

«Каждый выпуск – это свой мир, — поделилась с нашей газетой Людмила Родионовна. — Это детские характеры, удивительные истории, это целая жизнь…»

Родилась и выросла будущий учитель начальных классов на Палане в большой многодетной семье. Со школьных лет почтительно относилась к профессии учителя, считая каждого педагога своей родной пятой школы настоящим кладезем знаний и человеческой доброты. Сегодня с особой теплотой и благодарностью Людмила Родионовна вспоминает свою первую учительницу Веру Петровну Ефимову, классного руководителя Лию Владимировну Скворцову, учителя русского языка, литературы и физкультуры Василия Матвеевича Кузьмина, других учителей.



Профессия учителя так привлекала девчушку, что она твердо решила связать свою судьбу с детьми и после окончания восьмого класса поступила в Канашское педагогическое училище.

По окончании, в 1967 году, в качестве воспитателя Людмила Родионовна была направлена в Шумерлинскую школу-интернат, ставшую для нее вторым домом на полтора десятка лет. В 1982 году за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения наша героиня была награждена Почетной грамотой Минпросвещения ЧАССР.



По признанию Людмилы Родионовны, она всегда мечтала о школе, об учительстве. Судьба как будто услышала её и в 1982 году познакомила с Анастасией Афанасьевой Хроминой, тогдашним директором третьей школы. Она-то и пригласила Людмилу Родионовну в свою школу учителем начальных классов. Размышляла воспитатель недолго и предложение приняла.

Нового учителя «началки» коллектив педагогов принял сразу. «Все были как одна большая семья, во всем помогали друг другу, поддерживали», — вспоминает Людмила Родионовна.



С первого дня новоиспеченный учитель с удовольствием окунулась в новое для себя дело. Если возникали трудности, обращалась к опытным наставникам — Анне Дмитриевне Угодиной и Марии Семеновне Петровой. Кроме уроков, новому педагогу поручили инспектировать условия проживания особых подопечных — детей-сирот и детей-инвалидов, с чем она с честью справлялась. К любому делу Л.Р. Пайгильдина всегда относилась крайне ответственно и серьезно. Она вообще по жизни такая – за внешней мягкостью и женственностью скрывается принципиальный человек и строгий педагог.



Наверное, именно эти качества стали ее первыми спутниками не только в учительстве, но и в общественной деятельности: около десяти лет Л.Р. Пайгильдина возглавляла школьный профсоюз, защищая профессиональные интересы своих коллег, поддерживая их и в горе, и в радости.

После пяти лет учительства, в 1987 году, к двадцатилетию педагогического стажа, Людмила Родионовна была заслуженно удостоена почетного звания «Отличник народного просвещения РСФСР».



В нашем общении учительница со светлой грустью рассказывала школьные истории, вспоминала общение с родителями учеников, своих коллег-профессионалов. Но больше всего, конечно, говорила о главных героях своей профессиональной судьбы – учениках, таких разных и непохожих, но одинаково любимых.



Она всегда очень уважительно относилась к своим подопечным, обращалась к детям исключительно по именам, что, безусловно, увеличивало доверие между учеником и учителем. «Кого я учила, того очень любила», — признается Людмила Родионовна. И эта любовь была взаимной.



Учитель начальных классов, по большому счету, особая каста педагогов. Это значит быть со своими подопечными 24 на 7, круглосуточно разделять с ними и радости, и печали, знать внешкольные интересы каждого, быть на связи с родителями. А еще это умение достучаться до маленьких сердец, выслушать, поговорить по душам, помочь.



Читать, считать, дружить, мечтать – всё это первый учитель. Вместе с Людмилой Родионовной дети ныряли за знаниями, открывали завесу тайн мироздания, совершали новые открытия… Сколько времени они проводили вместе! Знакомились с окружающим миром, изучали буквы, цифры и палочки…



В то время, когда дети уже ложились спать, она всё еще проверяла тетрадки, придумывала, сочиняла, искала интересный материал и новые методики проведения уроков.

Немало внимания учитель уделяла и воспитательному процессу. Ее дети обожали выходить на воскресные экскурсии, регулярно устраиваемые учителем. Прогуливаясь всем классом по улицам города, Людмила Родионовна окунала девчонок и мальчишек в историю Шумерли, рассказывала о значимых событиях, о людях и, конечно, о родной школе.



Выйдя на заслуженный отдых в 2014 году, от школы Л.Р. Пайгильдина не оторвалась. Сегодня, регулярно посещая школьные юбилейные мероприятия и общаясь с коллегами, она в курсе всех значимых событий. Да и школа не забывает ветерана – в 2018 году в рамках Ярмарки педагогических идей памяти В.М. Шурыгиной за заслуги в сфере образования Людмила Родионовна была удостоена памятного знака в номинации «Признание».



Людмила Родионовна – приверженица активного образа жизни. В ее дневном расписании – обязательные прогулки в городском парке, посещение библиотек, общение с подругами. Без дела она никогда не сидит, даже за просмотром телепередач с удовольствием вяжет, занимается другим рукоделием.



Ей приятно, когда ученики звонят, приходят в гости. Признаётся, что отрадно встречать на улице приветствующих издалека бывших учеников, девчонок и мальчишек. Не менее истинное удовольствие доставляет и общение с родителями учеников – ей важно знать, как складывается судьба ее бывших подопечных. А как иначе? Они все, без исключения, ее дети, и друг с другом их связала любимая школа.



К слову, третья школа стала родным домом не только для самой Людмилы Родионовны, но и для её дочерей, Ларисы и Елены, для внуков и правнука. Все они, за исключением московского внука Андрея, — воспитанники третьей школы. Бывшие и настоящие.

1 февраля Людмила Родионовна отметила свой 75-й день рождения. Шквал звонков и искренних поздравлений от благодарных учеников, их родителей и коллег в этот день не кончался до глубокого вечера. Бодрая и позитивная, поддаваться возрасту в ближайшие годы сильная духом женщина не планирует и смотрит в завтрашний день с оптимизмом.

Есть глаза, что в жизни не забыть…

Благодарю судьбу за то, что она связала меня с Людмилой Родионовной Пайгильдиной!

Мы приехали с Украины, и перед тем, как пойти в первый класс, я говорила в основном на украинском языке. Мама переживала, что мне будет трудно учиться. Но Людмила Родионовна, когда я пришла в 1 класс, сумела помочь мне преодолеть языковой барьер и в конце учебного года я получила похвальный лист.



Она всегда ко всем относилась ровно, уважительно, никогда мы не слышали от нее громких и резких фраз. Что важно – она умела, не задевая человеческого достоинства ученика, указать на его пробелы, чаще даже с юмором, будто приглашая вместе избавиться от недостатков. Такие доверительные отношения между нами мы потом оценили по достоинству.



Помню, как нас принимали в октябрята. Людмила Родионовна привела нас в скверик к памятнику Ленина около административного здания химзавода. Всем вручила октябрятские звездочки с силуэтом маленького Володи и поздравила нас. Умела без назидания делать значимые события.

Нам нравилась продленка, которая находилась во дворе школы в маленькой деревянной засыпушке. Там же была пионерская со всей атрибутикой. Людмила Родионовна помогала делать домашние задания, читала книги, играла с нами.



К ней же попал и мой старший сын. Когда я хотела записать его в школу, мне сказали, что все три класса были уже полные. Один из них набрала Людмила Родионовна, и я решилась подойти к ней с просьбой. Она ответила: «Как я не возьму твоего сына, ведь ты же моя ученица! Как-нибудь уместимся». Так я оказалась опять у Людмилы Родионовны, только уже в качестве родительницы. Все повторилось: и такие же теплые, уважительные, даже дружеские отношения с родителями, и решение всех проблем с неизменным легким юмором, который помогает снимать напряжение и дает уверенность, что наши дети в надежных руках. Сын мой окончил начальные классы с похвальным листом и школу с золотой медалью.

А связи дружеские остаются…

Т. Назарова.

О первом учителе доброе слово

В памяти каждого человека навсегда остаются запоминающиеся моменты его жизни. Мы расскажем об одном из таких.

На рубеже 90-х годов часть образовательных учреждений города попала под реформу. В 1989 году в химзаводском детском саду из воспитанников старшей группы был образован подготовительный «нулевой» класс. Через год, освоив программу первого класса, нас перевели сразу во 2 «в» класс в пенаты нашей любимой школы № 3.



Наше знакомство с первым учителем Людмилой Родионовной Пайгильдиной произошло именно в садике, а не как у нынешних первоклашек — в школе.

Людмила Родионовна запомнилась нам доброй, позитивной, требовательной, справедливой и одновременно в меру строгой. Она учила нас быть дружными и добрыми, радоваться достижениям одноклассников, поддерживать друзей в трудную минуту.



Именно первый учитель вложила в нас свою частичку души и сердца, открыла для нас дверь в мир знаний, привила любовь к школе, подарила уверенность в себе.

В 1993 году наш 4 «в» окончил учебу в начальной школе и мы перешли в 5 класс, а наша учительница встречала своих новых учеников…



Очень жаль, что четыре года промчались так быстро! Невозможно забыть те года и те замечательные уроки, на которых происходило столько всего нового и интересного! Людмила Родионовна стала для нас тогда не только первой учительницей, но и второй мамой.

Сейчас, спустя годы, мы говорим ей слова искренней благодарности за нелегкий труд учителя, за знания и навыки, которые она нам передала. В эти юбилейные для нашего учителя дни мы желаем ей здоровья и долголетия и, в свою очередь, возвращаем ту душевную частичку тепла, которую она нам когда-то дарила.

Выпускники 1993 года.

Даруя знаний свет

Я познакомилась с Людмилой Родионовной Пайгильдиной в сентябре 1995 года, когда мою семью вынужденных переселенцев приютил коллектив школы № 3 в лице директора Л.И. Лермонтовой. Кроме уроков, мне было предложено полставки завуча по начальному звену, учитывая прежний опыт административной работы.



В 90-х годах начальная школа несколько раз меняла свой адрес. Сначала химзаводской садик, затем переезд в помещение детского сада «Малыш», уже более подходящего для занятий. Но случилась авария с отоплением в основной школе и часть «начальников» перевели в школу № 2, часть — в здание вечерней школы.



Вспоминается 1996 год, когда почти полгода нам не выплачивали зарплату. Как в тот год лихорадило педагогическое сообщество! А мы проводили уроки, классные часы, внеклассные мероприятия. В тот год много городских учителей ушло на рынок, не выдержав безденежья. Из третьей школы не ушел никто! Именно школа оставалась нравственным стержнем общества, островком света и добра в бушующем мире…



Я, новый человек в коллективе, присматривалась к стилю работы учителей. Тогда и заметила особую материнскую заботу Людмилы Родионовны Пайгильдиной о своих подопечных. В ее классах всегда царила атмосфера доброжелательности друг к другу и желание помочь. Она учила ребят дружить, не только слушать, но и слышать друг друга. За кропотливой рутинной работой она умела видеть личность ребенка и уважать ее.



Л.Р. Пайгильдина никогда не преувеличивала свои заслуги и не кичилась своими успехами. Она дорожила добрыми отношениями в коллективе и готова была прийти на помощь, не дожидаясь просьбы. Недаром она много лет была председателем профсоюза учителей школы № 3.

Символично, что юбилей Людмила Родионовна отмечает в Год педагога и наставника в России и в Год счастливого детства в Чувашии. Потому что она и есть тот самый скромный кирпичик, без которого не может быть школы – страны детства.



Недавно в телепередаче В.В. Путин задал вопрос министру просвещения РФ С.С. Кравцову, помнит ли он имя своей первой учительницы? Имя Людмилы Родионовны, уверена, помнят сотни ее благодарных учеников. С юбилеем!

Л. Прасолова, ветеран педагогического труда.

Ольга Дмитриева.