Ядринский район становится любимым маршрутом экотуризма

Сегодня в районе на берегу Суры разработаны и уже принимают туристов несколько экомаршрутов. Это и широко известная в регионе база «Сурские зори», а также несколько не столь часто упоминаемых, но при этом весьма ярких проектов. Первых гостей уже приняли маршруты «Ядрин исторический», «В гости к Айдаку», историко-туристический комплекс «Братья Таланцевы», святой источник иконы Иерусалимской Божией Матери, этнографический парк «Валак», гостевой дом «Усадьба».

Как дальше развивать экологический туризм в районе, обсудили в ходе выездной рабочей встречи, которая прошла в вольерном хозяйстве колхоза ОПХ «Ленинская искра», здесь сейчас выращивают 50 благородных оленей-маралов.

чувашинформ.рф.