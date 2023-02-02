2 февраля 1943 года – День Победы в Сталинградской битве.

В сражениях под Сталинградом участвовало более 2 миллионов человек, среди которых были и наши земляки – шумерлинцы: Я.Н. Волков, А.П. Ермишина, В.Г. Рябов, А.С. Семенов, А.И. Монахов.

Ермишина Александра Павловна — родилась 22 июля 1923 города в д. Мыслец Шумерлинского района. Семнадцатилетней студенткой была призвана в 1941 году на фронт, служила связисткой в четырехсотом отдельном батальоне ударной армии. Участвовала в боях под Сталинградом.

Из воспоминаний Александры Павловны: «В Сталинград ехали только ночами, через Волгу переправлялись на лодках и плотах. Бои в Сталинграде были очень тяжелые: бились за каждый дом, каждый этаж, каждую квартиру. Много погибло друзей, однополчан... И вдруг прозвучало сообщение об окружении Паулюса, был отдан приказ прекратить стрельбу и выждать. С самолетов фашисты сбрасывали питание своим солдатам, которые его не получали. Трижды наше командование посылало парламентеров с предложением немцам сложить оружие, и в двух случаях по нашим парламентерам немцы открывали огонь…».

В 1945 году с победой вернулась в свой родной город Шумерлю.

Ермишина Александра Павловна награждена: Орденом Отечественной войны 2-й степени; Медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945гг.», «Ветеран труда» и всеми юбилейными медалями. Имеет благодарности от Верховного Главнокомандующего, маршала Советского Союза И.В. Сталина за образцовое выполнение боевых заданий на фронте.

Сталинград стал символом мужества и героизма народа. Победа советских войск стала переломным моментом в дальнейшем ходе Великой Отечественной войны.

В Шумерле, в сквере Победы, в основании постамента, заложена капсула с землей с Мамаева Кургана, прикрыта плитой с памятной надписью: «Здесь заложена капсула со священной землёй Сталинграда».

Источник: gshum.cap.ru.