В России вступил в силу ГОСТ на электросамокаты

В России 1 февраля вступил в силу национальный стандарт, который устанавливает требования к электросамокатам, гироскутерам и прочим моноколесам.

Новый ГОСТ Р 70514-2022 «Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний» вводит непосредственно определение, что к этим средствам относится. К ним относятся транспортные средства с одним или несколькими колесами без сиденья, которое предназначено для передвижения одного человека с помощью электродвигателя. К ним также могут относиться и самобалансирующие устройства с сидениями.

Стандарт ограничивает скорость на эти устройства до 25 км/ч. При этом, согласно документу, СИМ должны автоматически замедляться в так называемых «медленных зонах», то есть парках и скверах. По всей видимости, координаты мест замедления должны быть занесены в прошивку. В этих местах их скорость не должна превышать 8 км/ч. Одновременно с переходом в медленный режим на устройстве должна включаться фара. Кстати, оборудование фарой и задним фонарем — тоже одно из обязательных требований для таких устройств.

Также они должны быть оборудованы замками и электронными устройствами управления, чтобы противостоять угонам. Те из них, которые умеют двигаться задним ходом, должны это делать на скорости, не превышающей 6 км/ч, и при этом извещать об этом окружающих звуковым сигналом. Если СИМ работает на системах самобалансирования, то в случае неисправности оно обязано информировать своего владельца сигналами.

Кроме того, предъявляются жесткие требования к пожаробезопасности этих устройств. То есть производители должны противостоять самовозгоранию батарей.

Надо сказать, что использование ГОСТ носит добровольный характер. Очевидно, что кикшеринговые компании, которые сдают такую технику в краткосрочную аренду, будут ему следовать.

Однако остается техника, которую люди покупают в собственное пользование.

С 1 марта вступят в силу правила передвижения на такой технике. Очевидно, что появится возможность привлекать к ответственности за их нарушение. Но пока неизвестно, кто и как это будет делать. Ведь эта техника не оснащается номерами. Значит, камеры установить нарушителя просто не смогут.

В итоге добровольные требования установленные новым документом будут соблюдать только кикшеринговые компании.

Источник: rg.ru.