Благотворительные организации Чувашии, помогающие участникам СВО, подтвердили готовность координировать между собой действия

Спустя несколько дней после отправки автомобилей и груза для мобилизованных из Чувашии, о чем мы рассказывали ранее, 31 января в Национальной библиотеке Чебоксар состоялась встреча представителей органов власти, фонда «Перле», различных групп и объединений, волонтеров, оказывающих помощь бойцам из республики.

Открывая собрание, замруководителя администрации Главы Чувашии Владимир Степанов сообщил, что из чувашских бойцов сформировано отдельное воинское соединение, но наши ребята также служат и в других подразделениях.

«Сегодня наша с вами задача объединить усилия и средства, для того чтобы оказать всестороннюю помощь нашим бойцам, находящимся на переднем краю. С начала специальной военной операции в ЛДНР направлено более 515 тонн гуманитарного груза: 410 тонн продуктов питания, 3 тонны лекарственных препаратов, 75 тонн посевного материала и так далее», — сказал Владимир Степанов.

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева для нужд мобилизованных приобретена экипировка, амуниция почти на 97 млн рублей, районами республики совместно с Советом муниципальных образований закуплены товары для бойцов на сумму 4 млн рублей.

«Мы не подсчитывали средства, которые каждый из фондов собирал, но оценочно это более 30 млн рублей. С начала 2023 года в республике было принято решение о централизованной отправке в зону СВО автотранспорта и гуманитарного груза», — отметил спикер, приведя цифры, о которых мы рассказывали в прошлый раз.

Владимир Степанов особо подчеркнул, что против нашего государства развернута масштабная информационная кампания. Ее цель – дискредитация ВС РФ, подрыв межнационального единства. «Сотни провокаторов круглосуточно сидят в чатах, которые были созданы в республике для объединения граждан, оказывающих помощь. В настоящее время для удобства жителей создан справочный сайт help21.ru, на котором размещены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, открыта горячая линия 122», — рассказал спикер.

Он также отметил возрастающую потребность населения в получении практических навыков и обучения военному делу.

Исполнительный директор фонда «Перле» Наталия Колыванова рассказала, что организация предоставила бойцам автомобили, высокотехнологичное оборудование, лекарства на сумму более 30 млн рублей. Всего же в фонд перечислили 40 миллионов.

«Огромное спасибо нашим группам, собирающим помощь, волонтерам, которые работают в районах. Мы все действительно работаем 24/7», — сказала Наталия Колыванова.

Перед собравшимися выступил первый замминистра здравоохранения Чувашии Владимир Гладнев. Он сообщил, что Минздрав прилагает все усилия для помощи бойцам как в зоне СВО, так и получившим ранения и психологические травмы участникам боевых действий.

Далее слово предоставили всем желающим выступить представителям и руководителям инициативных групп, волонтерам. Среди них были ZOV Вурнары, СВО ТРАК ЕН (Красноармейское), ВАРМАР РАЙОНЕ (Урмары), ZА ПОБЕДУ (Шумерля), ZОV Чувашии, Зов Победы, ЗА НАШИХ (Канаш и Канашский МО), Z.O.V. сердца (Ядрин и Ядринский МО), Цивильск – ZА ПОБЕДУ, волонтерские движения Комсомольского и Шемуршинского МО и другие.

Все они призвали к сплочению, единству ради большей организованности в деле помощи землякам. «Каждый делает то, что может, но недавняя акция по отправке грузов, которую удалось организовать совместными усилиями, показала: вместе мы можем гораздо больше», — таков был лейтмотив выступлений спикеров.

Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева также сделала акцент на то, что нужно формировать гуманитарные грузы в соответствии с заявками от командований войсковых частей и отметила важность объединения всех фондов, волонтерских и общественных организаций в единую силу. Лидер общественного движения отметила и то, что необходимо усилить патриотическое воспитание и учить детей на героических примерах наших бойцов.

Подводя итоги встречи, ее участники подчеркнули необходимость координации действий. Ведь цель одна – Победа.

Источник: grani21.ru.