Чувашия выходит на рынок оборудования для уборки хмеля

Первый опытный образец хмелеуборочного сушильного комплекса выпущен в Чебоксарах силами концерна «Текстильмаш». Компания намерена помочь российским аграриям импортозаместить необходимую сельхозтехнику.

Как сообщил в ходе встречи с заместителем министра промышленности России Альбертом Каримовым Глава Чувашии Олег Николаев, первые испытания разработки чебоксарских машиностроителей запланированы на июль. Задача — выйти на серийное производство.

Сегодня Чувашия выращивает более 90% российского хмеля. Но это, по оценке экспертов, далеко не покрывает потребности рынка. Поэтому республика, умело оперируя формами господдержки, ежегодно увеличивает площади плантаций «зелёного золота».

чувашинформ.рф.