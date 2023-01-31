Задачи: профилактика гриппа и работа с сообщениями жителей

Провести профилактику заболеваемости гриппом и ОРВИ и усилить работу с обращениями жителей республики по теме ЖКХ поручил на традиционной еженедельной планерке с органами власти Глава Чувашии Олег Николаев.

Если за январь—февраль прошлого года пользователи соцсетей и платформы «Госуслуги. Решаем вместе» оставили больше 4 тысяч сообщений по теме коронавирусной инфекции, гриппа и простудных заболеваний, то с начала этого года ЦУР Чувашии зафиксировал всего 39 таких обращений, привел вице-премьер, глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов.

В этом году заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в республике невысокая – настораживают лишь Канаш, Шумерля, Алатырский и Канашский муниципальные округи. «Проще провести профилактические мероприятия, чем потом реагировать на сложившуюся обстановку», – сказал Глава региона, наказав усилить предупредительную работу.

Еще одно поручение Олега Николаева – внимательнее отнестись к обращениям жителей республики по теме ЖКХ – прозвучало по итогам доклада руководителя Госжилинспекции Чувашии Виктора Кочеткова. Он отметил, что с начала 2023 года от интернет-пользователей поступило 862 сообщения о ненадлежащем качестве и отсутствии отопления, отсутствии воды и электричества, а также недостаточно хорошем содержании и эксплуатации многоквартирных домов.

«Цифры свидетельствуют о том, что многие обращения граждан остаются без должного внимания. Это аргумент для того, чтобы координировать и организовывать работу в этом направлении на должном уровне», – отметил Олег Николаев.

чувашинформ.рф.