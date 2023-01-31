Год педагога и наставника в Чувашии отметят 20 тысяч учителей и 150 тысяч школьников

Такие цифры назвал первый заместитель министра образования республики Алексей Лукшин во время прямой трансляции в соцсетях, посвященной мерам поддержки педагогов. Эфир с замминистра и учителем английского языка новочебоксарской школы №3 Татьяной Угловой был организован при участии Центра управления регионом Чувашской Республики.

«В Год педагога и наставника мы проведем большое количество интересных мероприятий, некоторые из них хочется назвать, – заметил Алексей Лукшин. – Обязательно будут красивое открытие, чествования учителей и победителей конкурсов профессионального мастерства, пройдут также сами конкурсы и масса мероприятий в школах, техникумах, институтах. Год пройдет интересно и насыщенно».

Кроме того, заместитель министра рассказал о запланированном в республике капремонте 22 школ и о мерах поддержки педагогов, среди которых конкурсы, выплаты молодым учителям и гранты образовательным учреждениям. Например, 3 гранта по 500 тысяч рублей для школ-авторов лучших практик по изучению чувашского языка и 5 грантов по 500 тысяч для школ, вошедших в ТОП-5 по Чувашии.

Важна и материальная, и не материальная поддержка, присоединилась к разговору учитель английского языка новочебоксарской школы №3 Татьяна Углова. «Мотивация должна идти изнутри, и искреннее отношение к своему делу, к своей профессии действительно приведет учителя к успеху», – высказалась педагог.

Гости студии получили больше десяти вопросов слушателей, на каждый из которых подробно ответили. В прямом эфире спикеры рассказали о том, зачем в школах нужна должность советника директора по воспитанию, будет ли расти зарплата учителей, как предотвратить профессиональное выгорание и не забывать видеть в ученике личность.

Посмотреть прямой эфир можно по ссылке: https://vk.com/tsur21?w=wall-201863389_8221

чувашинформ.рф.