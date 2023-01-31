Более 100 IT-специалистам Чувашии одобрены заявки на получение льготной ипотеки

Правительство страны расширило программу льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Об этом сообщил на совещании с вице-премьерами зампредседателя кабмина Дмитрий Чернышенко.

Одно из главных нововведений — приобрести жильё на выгодных условиях теперь могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний от 18 до 50 лет включительно. Также показатель минимальной зарплаты специалистов снижен до 120 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и до 70 тыс. рублей — в населенных пунктах.

При этом, чтобы сохранить выгодную ставку по ипотеки специалисту нужно проработать в аккредитованной компании не менее пяти лет. Что касается процентной ставки, то она сохраняется на уровне до 5%, но может снизится за счет региональных и банковских программ.

На сегодняшний день в Чувашии государственную аккредитацию получила 71 компания. По данным АО «ДОМ.РФ» кредитными организациями принято 142 заявки на получение льготных ипотечных кредитов, 103 из которых одобрены.

Кроме этого, в республике действуют региональные меры поддержки IT-отрасли. Во-первых, утверждены налоговые преференции для аккредитованных компаний. Во-вторых, IT-специалисты, состоящие на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеют право на получение единовременной денежной выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотеки.

«Преференции для работников высокотехнологичной отрасли, действующие как на федеральном, так и на региональном уровнях, — это дополнительный стимул для специалистов остаться жить и работать в Чувашии. Ни одна отрасль не может похвастаться таким масштабом льгот», — заметил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

Напомним, о запуске программы льготной ипотеки для IT-специалистов объявил премьер-министр Михаил Мишустин в мае 2022 года. К настоящему времени, около 6 тысяч россиян воспользовались мерами поддержки. Ожидается, что за время действия программы 50 тысяч IТ-специалистов смогут улучшить свои жилищные условия.