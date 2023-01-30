В Минсельхозе Чувашии объяснили снижение производства мяса в КФХ и у предпринимателей

Дело в том, что многие крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в конце прошлого года сменили форму деятельности и стали называться личными подсобными хозяйствами. Такая тенденция наблюдается по всей стране.

Если посмотреть на абсолютные показатели, то за прошлый год рост производства мяса скота и птицы в живом весе в Чувашии составил 1,2% по сравнению с 2021 годом (116,8 тысяч тонн). Поголовье крупного рогатого скота выросло на 0,4% и составило 198,8 тысяч, в том числе коров – 87,2 тысячи (+2%). Поголовье птицы составило 5,3 млн (+1,3%). Молока собрано на 2,8% больше, надой вырос на 7%. Наибольший рост — в производстве яиц: плюс 15,8% или 359,9 млн штук. В среднем одна курица за год снесла 323 яйца.

Ранее один из телеграм-каналов опубликовал новость под заголовком «В Чувашии загибаются животноводческие фермерские хозяйства», в которой приведены данные статистики исключительно в разрезе производства сельхозпродукции фермерскими хозяйствами и предпринимателями.

чувашинформ.рф.