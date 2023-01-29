Обучающиеся Юманайской средней школы им. С.М. Архипова с удовольствием узнают новое

на «Уроках цифры» всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий.



На текущем уроке, подготовленном компанией Яндекс, дети ознакомились с технологиями, которые предсказывают погоду. Обучающиеся узнали о том, чем занимаются метеоролог, инженер и аналитик данных, специалисты по вычислительной математике и машинному обучению, менеджер проекта, для чего нужны метеорадары и метеозонды, что делать с погрешностями в вычислениях, как происходит просеивание данных и как в этом помогает искусственный интеллект.

Школьники познакомились с ИТ-профессиями в метеорологии, прошли тренажеры для 1-4, 5-8 классов, открыли для себя много нового и познавательного. По итогам прохождения получили сертификаты.



На следующем «Уроке цифры», который пройдет с 13 февраля по 12 марта, школьники узнают о программе 1С и об анализе в бизнесе и программной разработке.

Всего за учебный год детям будут представлены шесть «Уроков цифры».



В. Филиппова.