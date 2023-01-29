В Чувашии широко отметят 175-летие просветителя И.Я. Яковлева

В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева – патриарха чувашской культуры. В связи с этим в республике создан оргкомитет и до 5 февраля должны сформировать план юбилейных мероприятий. В качестве координатора мероприятий будет выступать Минобразования Чувашской Республики.

Член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшовпредложил в школах, в техникумах в рамках «Разговорах о важном» рассмотреть с обучающимися более подробно духовное наследие Ивана Яковлевича Яковлева».

«Никто не сделал для чувашского народа столько, сколько сделал за свою полувековую подвижническую деятельность выдающий чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев, — комментирует эксперт решение о проведении юбилейных мероприятий. — Иван Яковлевич Яковлев был не только великий просветитель, православный миссионер, педагог, организатор народных школ (открыл 1200 школ), создатель современного чувашского алфавита и учебников чувашского и русского языков для чувашей, писатель, переводчик, фольклорист, но и оставил богатое духовное наследие. Которое актуально и в наше время. Имеется в виду не только «Духовное завещание чувашскому народу», но и политическое завещание, где Иван Яковлев писал: «Завещаю чувашам, что бы ни случилось с Россией, жить с нею, разделяя ее радости и горе, какое бы государственное устройство в ней ни существовало. Если в России осуществится республика, пусть и чуваши будут верны республике. Твердо верую, что не может погибнуть многомиллионный русский народ. Значит, если вера моя осуществится, не погибнет и чувашское племя – пока тесно будет слито с общей Родиною Россией».