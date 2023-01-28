21 января, в День здоровья и спорта, на хоккейной коробке при спортивной школе им. В.Н. Ярды состоялись соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) среди обучающихся школ Шумерлинского муниципального округа. Мальчикам младшей возрастной группы предстояло преодолеть 300 м, девочкам – 200 м; юношам старшей возрастной группы — 500 м, девушкам — 300 м. На соревнование собрались обучающиеся Ходарской, Торханской и Егоркинской школ.

Первыми на старт вышли юноши и девушки 2006—2008 г.р. Среди юношей не было равных Максиму Данилову, занявшему 1-е место; 2 и 3-и места соответственно заняли Аркадий Шангеев и Максим Карпов. Среди девушек 1-е место заняла Софья Кулиш, 2-е место — Юлиана Макаркина.

Следующими на лед вышли соревноваться юноши и девушки 2009—2011 г.р. Среди юношей самым быстрым на коньках оказался Саша Иваков; немного ему уступил Саша Петров, занявший 2-е место, на 3-м месте оказался Арсений Белов. Среди девушек 1-е место заняла Ксения Данилова, 2-е место заняла Мария Мирасова.

В завершение на лед вышли самые юные конькобежцы 2012 г.р. и моложе. Среди мальчиков самым быстрым оказался Максим Удиванов, за ним финишировал Артем Удиванов, 3-им — Артем Тулпанов. Среди девочек самой скоростной оказалась Настя Ефимова, которая по времени с результатом 48 секунд на дистанции 200 метров обошла даже мальчиков не только своего возраста, но и более старших; 2-е место заняла Арина Белова.

Победители и призеры были награждены грамотами и дружными аплодисментами. Все участники соревнований получили огромный заряд бодрости, энергии и уже нацелились побеждать в следующих соревнованиях.

Н. Чангайкин, зав. сектором физической культуры, спорта и молодежной политики Шумерлинского МО.







