Молодости всё по плечу!

В сентябре прошлого года травматологическое отделение Шумерлинского межтерриториального медицинского центра пополнилось молодым специалистом.

Работать в наш город приехал выпускник Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Максим Шарыпкин.

Будущий врач-травматолог родился и вырос в Чебоксарах, учился в школе № 61. «Дружба» с биологией и химией в 11 классе стала главной отправной точкой в выборе профессии.

Да и мама, работник фармацевтической отрасли, невольно повлияла на выбор сына.

Поступив на медфак, Максим с первого дня относился к учебе очень серьезно, вел активную научно-исследовательскую деятельность, участвовал в практических олимпиадах по хирургии, в том числе среди регионов ПФО. Наряду с теорией активно осваивал и практику медицинской науки – занятия в университете совмещал с работой медбратом в составе выездных бригад скорой медицинской помощи, потом некоторое время постигал профессию в хирургическом отделении республиканской больницы скорой медицинской помощи (БУ «БСМП»).



Решение посвятить себя травматологии будущий врач принял раз и навсегда после окончания первого курса, будучи на практике в отделении травматологии Моргаушской ЦРБ. «Это была любовь с первого взгляда, — признался Максим в нашем разговоре. — Меня привлекла сама специфика специальности – сразу видишь результат своих действий и принятых решений».

С каждым последующим годом учебы он только укреплялся в мысли стать врачом-травматологом и освоению выбранной специальности посвятил два года ординатуры.



У одного из лучших выпускников медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова Максима Шарыпкина выбор, куда ехать после окончания обучения, был большой. «Но Шумерля выигрывала по всем параметрам, — сказал нам молодой врач. – Здесь всё совпало: и симпатия к городу, и условия в больнице. А программа «Земский доктор» стала приятным дополнением к переезду».

С первого дня работы он проявил себя как компетентный и ответственный специалист. Приступив к обязанностям врача-травматолога в сентябре, сегодня Максим Шарыпкин уже самостоятельно делает операции, с каждым днем всё увереннее овладевая тонкостями избранной специальности. В настоящее время в травматологическом отделении Шумерлинского ММЦ лежат 20 больных. Каждому необходимы не только медикаментозные назначения и рекомендации, но и индивидуальный подход — слова поддержки, человеческое тепло и участие. Как по долгу службы, так и по своей человеческой натуре, Максим Шарыпкин всем сердцем вникает в проблемы своих пациентов, а они, в свою очередь, проникаются доверием к молодому врачу.



Заведующий травматологическим отделением Михаил Мартынов характеризует молодого коллегу как хорошего, перспективного специалиста: «Максим на своем месте. Особенно хорошо ему удается диагностировать и квалифицированно лечить травмированные кисти рук. Думаю, со временем из него получится высококлассный профессионал».



В жизни Максима Шарыпкина, кроме медицины, есть еще одно важное увлечение. Как приверженец активного образа жизни, на первом курсе студенчества он начал посещать туристический клуб и вместе с единомышленниками побывал в горных походах на Кавказе, Алтае, Урале, Киргизии.



И в студенческие годы, и сейчас Максим регулярно принимает участие в республиканских соревнованиях по спортивному туризму различных категорий сложности. Он неоднократно занимал призовые места в Кубке России, Чемпионате России, в Чемпионате мира по спортивному туризму. Итогом вклада в развитие спортивного туризма в республике стало присвоение ему в прошлом году звания кандидата в мастера спорта по спортивному туризму.



В 2016 году Максим покорил Эльбрус. Взятие самой высокой вершины Европы он называет изюминкой двухнедельного похода. В составе группы молодой человек покорил высоту в 5621 м, испытав в минуты восхождения адреналин и гордость за самого себя.



Следует отметить, что в походы, большие и малые, он ходит не только летом, но и зимой. Так, совсем недавно, на рождественских каникулах, с группой спортивных туристов Максим побывал на Южном Урале. Задача спортсменов была пройти Откликной гребень, одну из вершин хребта Большой Таганай. Этот памятник природы высотой 1155 метров расположен в 12 километрах к северо-западу от города Златоуст Челябинской области. Поход удался и зарядил всех участников силой и оптимизмом.



В Шумерле, по признанию нашего героя, ему комфортно и живется, и работается. Сегодня он не загадывает, что будет происходить в его жизни через год или через пять лет. «Главная задача для меня на ближайшее время – стать хорошим врачом», — озвучил нам свои планы двадцатисемилетний доктор. А как спортивный турист он мечтает покорить Восточный Тянь-Шань. Верим, что так оно и будет, ведь молодости всё по плечу!



В этом году Максим Шарыпкин вошел в число стипендиатов Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. И это далеко не случайность. Устремленности в жизни молодого человека хватает вполне — и в медицине, и в спорте.

Ольга Дмитриева.