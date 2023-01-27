Школьников учат первой профессии

25 января Глава Чувашии Олег Николаев в третий раз обратился с Посланием к Госсовету республики. Основные моменты выступления приведены на страницах газеты. А в этом материале мы знакомим читателей с тем, как выполнены задачи, поставленные перед регионом в Послании 2022 года.

В частности, в сфере образования Олег Николаев тогда призвал уделить внимание профориентации школьников, чтобы «систему школьного и профессионального образования выстроить таким образом, чтобы она была ориентирована на удовлетворение потребностей экономики региона в кадрах и ясно раскрывала детям возможности и перспективы самореализации». С этой целью Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления предстояло реализовать масштабный профориентационный проект «УПК 21 – Учебно-производственные классы». Этот проект был запущен чуть раньше в школах Чебоксар, где были созданы профильные классы по направлениям: педагогика, медицина, сельское хозяйство, машиностроение, электроэнергетика и информационные технологии.



Проектом нужно охватить все муниципалитеты республики, а это 380 школ. В течение 2022 года в рамках проекта «УПК-21» более 1500 обучающихся из 80 образовательных организаций осваивают профессии по нескольким направлениям.



Одни из участников проекта – 10-классники школы № 6. С 4 октября они проходят обучение по профессии оператор ЭВМ на базе Шумерлинского политехнического техникума. Школьники обучаются дважды в неделю и по окончании обучения получат свидетельства государственного образца по выбранной ими профессии.



А вот ученики 8-9-х классов Алгашинской школы выбрали профессию повара. Педагоги техникума на практических занятиях учат ребят готовить супы, мучные изделия и многое другое.

Подготовила Наталья Игнатьева.