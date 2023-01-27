Почему важно пройти курсы повышения квалификации?

Для человека с квалифицированной специальностью рынок труда открывает большие возможности. Поэтому многие специалисты стараются не менять профессию в поисках лучшей оплаты труда, а проходить курсы по повышению квалификации. Это несложный процесс, его можно пройти дистанционно и получить официальное свидетельство.

Специалист, который прошел дистанционное повышение квалификации, получает преимущества на рынке для получения тендера, высокооплачиваемой работы и т. д.

Кому необходимо в обязательном порядке пройти повышение квалификации?

Прежде всего в этом заинтересованы компании, которые работают на рынке строительства. Для ведения разного рода работ, например, проектирования, возведения зданий, прокладки трубопровода и т. д. необходимо иметь допуск СРО. Без него деятельность ограничивается и предприятие не может расширить свою работу. Чтобы получить СРО, необходимо иметь в штате опытных и квалифицированных специалистов. Поэтому всем работникам необходимо пройти переквалификацию. Это можно сделать недорого и дистанционно на сайте Arkonsa.ru — https://arkonsa.ru/kursy/povysheniya-kvalifikacii/.

Прохождение проверок и получение в работу особых объектов

Помимо вступления в СРО, образованные специалисты в штате также нужны для того, чтобы компания могла проходить проверки специальными службами. Организация, которая не удовлетворяет требования комиссии, будет иметь проблемы, что, конечно, отразится на рейтинге.

Кроме этого, необходимо заботиться о расширении деятельности в разных областях. Строительный рынок довольно широк и на нем можно получить дорогостоящие объекты на реконструкцию, ремонт или строительство. Среди них немало старинных зданий, которые требуют особого отношения. Для того чтобы выиграть тендер на ремонт или реставрацию объектов, которые внесены в реестр памятников культурного наследия, необходимо получить разрешение от министерства культуры.

Если в компании нет специалистов, которые прошли курсы повышения квалификации в этой области, то это не удовлетворит комиссию и подрядчик не получит разрешение на проведение работ.

Заказчик услуг на строительном рынке

Любой заказчик услуг, даже подрядчик, который ищет субподрядчика, прежде всего обращает внимание на допуск СРО. Это одно из тех требований, к которому относятся на рынке строго, так как работает контроль над стандартами качества.