Послание Главы Чувашии вызвало волну обсуждений в социальных сетях

Жители республики традиционно активно комментируют тезисы Послания в социальных сетях.

Среди пользователей встречаются как положительные отзывы, так и критика отдельных тем выступления Олега Николаева.

Граждане позитивно восприняли, что большое внимание уделяется многодетным и малоимущим семьям, детскому туризму.

Людям нравится, что «туризм начал развиваться в Чувашии и то, что детям со школы уже пытаются привить профессию».

Жительница Ядрина делится: «Мне понравилось, что прямо с первых слов разговор пошел о патриотическом воспитании». Чебоксарец утверждает, что «наконец-то начали уделять внимание медицине: построены корпуса детской клинической больницы, больничного комплекса», а житель Новочебоксарска радуется, что «возвращается чувашский язык сейчас. Я за это всеми руками».

В тоже время по итогам Послания отдельные пользователи были озадачены озвученным ростом среднемесячной зарплаты в 40 тысяч рублей, кто-то критикует работу транспорта, состояние медицины в республике, считает, что необходимо проиндексировать выплаты ветеранам труда. Кого-то волнует тема раздельного сбора мусора, а тема напрямую не была затронута Главой в выступлении.

Некоторые родители напомнили про строительство школы в столичном микрорайоне «Садовый», пишут о необходимости строительства школ в других муниципалитетах. Некоторые представители студенчества просят навести порядок в общежитиях, а активные чебоксарцы просят сделать нормальную развязку у Восточного поста ДПС в Чебоксарах и спрашивают, когда же начнут строить 3 транспортное полукольцо.