Олег Николаев: «Всё это возможно, если мы с вами будем действовать слаженно»

25 января Глава Чувашии выступил с Посланием к Государственному Совету республики и всем жителям региона. Предлагаем читателям его основные положения. С полным текстом Послания можно ознакомиться на официальном портале органов власти Чувашии.

Возвращаясь к прошлому году

Республика внесла достойный вклад в Год культурного наследия народов России. Проведение 3 из 36 основных мероприятий федерального масштаба было доверено Чувашии. Это фестиваль-марафон «Песни России», I Всероссийская детская фольклориада и, конечно, «Вышитая карта России». Карта позволила включить Чувашию во всероссийский туристский маршрут «Многоликая Россия». Кроме того, Минкультуры страны поддержана инициатива Чувашии провести в этом году фестиваль вышитых карт регионов России. Правительству республики предстоит провести весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению этого события.



Чествование достойных сыновей и дочерей Чувашии не ограничится Годом выдающихся земляков. Посвященные им мероприятия продолжатся. В частности, в республике отметят 100-летие со дня рождения народной артистки Советского Союза, Почетного гражданина Чувашской Республики Веры Кузьминой и 175-летие со дня рождения патриарха и просветителя Ивана Яковлева.

О целях Года счастливого детства

Строятся новые школы и детские сады, реализуются программы модернизации системы образования, возврата части стоимости путевок в детские лагеря, «Школьный туризм», «Пушкинская карта» и другие направления. Формируется кардинально новая система поддержки семей в целях сопровождения ребенка с момента рождения до достижения совершеннолетия.

За последние два года прошли полную модернизацию 68 школ, еще 35 пройдут в текущем году. В этом году будут введены в эксплуатацию 2 новые школы, в Чебоксарах и в Мариинском Посаде. Начато строительство 3 школ в Чебоксарах, Новочебоксарске и Кугесях. В течение первого полугодия начнется возведение еще 3 школ в Чебоксарах, Цивильском и Канашском районах. Не прекращается работа по включению в программу строительства по концессии еще 4 школ Чебоксар. Правительству республики необходимо приложить максимум усилий для опережающей реализации начатых проектов по формированию единого образовательного пространства. Не менее важно активно готовить аналогичную программу для детских садов и летних оздоровительных лагерей. В рамках республиканской программы «Школьные стадионы» при каждой школе создаются спортивные пространства. На эти цели в текущем году будет направлено более 400 млн рублей.



Реальным инструментом поддержки юных жителей республики должна стать государственная молодежная политика. В рамках преобразования муниципалитетов подняли статус специалиста по делам молодежи до советника главы администрации. На уровне Правительства Чувашии усилили структуру, отвечающую за молодежную политику. Минобразования Чувашии поручено в кратчайшие сроки разработать государственную программу развития молодежной политики до 2030 года.

О здравоохранении и социальной поддержке

Республика сохраняет лидирующие позиции по показателю снижения младенческой смертности, находится на втором месте в России в рейтинге цифровой зрелости здравоохранения.

С 2020 по 2022 годы в отрасль направлено почти 80 млрд рублей, в том числе около 11 млрд рублей – на мероприятия национального проекта «Здравоохранение». Две трети поликлиник обновлены и работают по новым федеральным стандартам бережливых технологий. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, на которую направлено почти 1,8 млрд рублей, построено и отремонтировано 106 объектов. Приобретено новое оборудование и автомобили, модернизирована информационно-коммуникационная инфраструктура учреждений. В прошлом году для 5 больниц закуплены новые компьютерные томографы. В 2023 году в планах модернизировать еще 42 объекта.



Рост доступности и качества медицинской помощи будет обеспечен за счет строительства больничного комплекса Республиканской клинической больницы, нового лечебного корпуса Республиканской детской клинической больницы, нового корпуса Городского перинатального центра. Минстрою совместно с Минздравом Чувашии необходимо скоординировать работу и обеспечить к концу 2023 года завершение разработки проектов с получением положительного заключения госэкспертизы. Минздраву Чувашии – направить заявки на включение объектов в федеральную адресную инвестиционную программу.

О физической культуре и спорте

Каждый второй житель республики ведет активный образ жизни – в 2022 году доля таких граждан по сравнению с 2019 годом увеличилась на 5 %. Чувашия традиционно входит в число лидеров по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями. Данный показатель составляет более 84 %, что на 25 % выше среднероссийского значения. За последние 3 года построены и реконструированы десятки спортивных объектов различного назначения на сумму около 1 млрд рублей. До конца текущего года предстоит завершить работы на стадионе «Волга» и крытом катке с искусственным льдом в Чебоксарах.



В прошлом году удалось решить еще одну ключевую проблему с десятилетней историей – строительство лыжероллерной трассы для Центра зимних видов спорта. Для этого из федерального бюджета выделено 730 млн рублей. С вводом трассы станут возможными соревнования мирового уровня. Минстрою совместно с Минспортом Чувашии предстоит организовать строительство таким образом, чтобы начать зимний сезон 2024 года на обновленном объекте.



Минспорту совместно с Минобразования Чувашии необходимо разработать «дорожную карту» по созданию центра военно-спортивной и патриотической подготовки молодежи. И уже в этом году центру следует охватить учебными сборами и профильными сменами не менее 1900 человек.

В 2022 году принята Концепция развития специализированных оздоровительных центров развития детей. На базе «Белых камней», «Росинки» и санатория «Лесная сказка» будут созданы центры современного круглогодичного детского оздоровительного отдыха. Минобразованию совместно с Минздравом, Минстроем и Минспортом Чувашии необходимо разработать и выполнить план мероприятий по реализации Концепции.

Семья — основа гармонии в обществе

В республике формируются новые подходы к комплексному социальному сопровождению семей. Создаются консультативно-методические центры «Мой семейный центр» для оказания федеральных, республиканских и муниципальных мер поддержки по принципу «одного окна». В Чебоксарах и Шумерле созданы 2 таких центра, еще 2 появятся в Чебоксарах и Канаше в этом году.

С 2023 года выстраивается целостная система поддержки малообеспеченных семей с охватом всех нуждающихся детей. Единое пособие будут получать около 75 тыс. человек. При назначении пособия потребуется лишь одно заявление в электронном виде.



Несмотря на новые расходы бюджета, объемы социальной поддержки населения только увеличивались. На поддержку малоимущих семей в прошлом году было направлено более 8 млрд рублей. Для сравнения: в 2019 году на эти цели было направлено 1,26 млрд рублей. Правительству республики в целях дополнительной поддержки граждан поручено с 1 февраля проиндексировать все социальные выплаты на 12,2 %.



Надо выработать новые подходы и к другой широко обсуждаемой мере поддержки многодетных семей – предоставлению земельных участков. Правительству республики поручено в течение первого полугодия представить такие предложения, предусмотрев и меры поддержки в строительстве жилья.



Республика также вошла в число регионов, которым выделят средства для реализации сразу нескольких направлений социальной поддержки. На приобретение реабилитационного оборудования, комплексную модернизацию центров занятости населения, развитие социальной поддержки семей с низким уровнем дохода Чувашия получит 235 млн рублей из федерального бюджета.

О строительстве и жилищных программах

В прошлом году обеспечен ввод более 850 тыс. квадратных метров жилья, что почти на 19 % превышает объемы 2021 года. Это увеличение было основано на 2 составляющих: на инвентаризации индивидуального жилищного фонда и программы социальной догазификации. В этом году необходимо обеспечить ввод жилья в объеме не ниже уровня 2020 года. На стадии строительства уже находится более 811 тыс. квадратных метров многоквартирного жилья.

Правительство республики продолжит поддерживать строительство жилья, в том числе в части создания инфраструктуры. На эти цели получено более 5 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов.



Будет продолжена господдержка семей в улучшении жилищных условий, в этом году – не менее 2 тыс. семей. За последние 2 года полностью обеспечены жильем многодетные семьи с 7, 8 и более детьми. Цель на 2023 год – 315 детей-сирот, не менее 65 семей с 5 и более детьми. Практика последних 2 лет показывает эффективность предоставления сертификатов на покупку жилья сиротам и многодетным. Ими в прошлом году воспользовались 64 ребенка-сироты и 57 многодетных семей. Однако поступают запросы на снижение возрастного ценза для сирот с 23 лет. Минобразованию Чувашии предстоит оценить эти запросы и представить предложения в кратчайшие сроки.



В текущем году поставлена задача досрочно завершить программу расселения из аварийного жилищного фонда. После этого республика сможет приступить к программе расселения из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года. Поэтому Минстрою Чувашии совместно с органами местного самоуправления следует организовать соответствующую работу на должном уровне.

О дорожном строительстве

В текущем году планируется завершение строительства трассы М-12, в связи с чем стоит обратить особое внимание на состояние дорог, задействованных при строительстве данного масштабного объекта. В III квартале текущего года после завершения перевозок строительных материалов начнется восстановление первых 37 из 227 километров дорог. Оставшиеся 190 километров планируется привести в соответствие по отдельной программе Росавтодора. Минтрансу Чувашии нужно проработать с Федеральным дорожным агентством вопрос о выделении финансирования на продолжение данной работы в последующие годы. Проект М-12 существенно повлияет на транспортную сеть всей республики, изменятся существующие внутренние и транзитные транспортные потоки. Перед Минтрансом Чувашии поставлена задача актуализировать документы транспортного планирования с учетом влияния автодороги М-12 на транспортную сеть республики.

Большая работа предстоит по трансформации пассажирских перевозок общественным транспортом. Разработаны паспорт комплексного развития транспортной инфраструктуры и стратегия регулярных пассажирских перевозок. Они позволят включиться в федеральные программы обновления транспорта и сопутствующей инфраструктуры. Минтрансу Чувашии поручено в полном объеме и в обозначенные сроки реализовать все мероприятия, а в случае необходимости своевременно их корректировать и дополнять.

Об экономике и инвестициях

Увеличение экспорта продукции, имеющей высокую добавочную стоимость, – приоритет. Для этого в 2022 году создан Экспортный совет при Главе Чувашской Республики, внедрена цифровая платформа «Мой экспорт». Перед Правительством республики поставлены задачи на 2023 год: сформировать новую географию экспорта на основе диверсификации экспортного портфеля с параллельным внедрением новых форм поддержки и регионального экспортного стандарта 2.0, запустить так называемое экспортное меню.



В прошлом году запущены новые масштабные инвестиционные проекты, прежде всего, специнвестконтракты по стандарту 2.0. В 2021 году заключен контракт на организацию производства тракторов малой и средней мощности, а в 2022 году – перекиси водорода антрахиноновым методом. Для достижения названных целей удалось добиться увеличения господдержки промышленного бизнеса с 325 млн рублей в 2020 году до более чем 7 млрд рублей в 2022 году, то есть в 21 раз.



Количество малых и средних предприятий выросло на четверть, в 5 раз увеличилось число самозанятых. Важно, что 79 % из них – новые предприниматели. Все они наряду с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями получили доступ ко всем формам господдержки, в том числе предоставляемой центром «Мой бизнес» в формате «одного окна». Это привело и к увеличению числа социальных предприятий почти в 2 раза, до 50 % доведена доля молодых предпринимателей в числе получателей поддержки в муниципальных образованиях.



Заложен мощный фундамент для повышения инвестиционной активности. Создана особая экономическая зона «Новочебоксарск». Помимо этого Чувашия первой в стране разработала инвестиционные профили по всем муниципальным образованиям, реализовала проект «Капитаны бизнеса». В 2023 году будут сформированы муниципальные инвестиционные команды с их обучением.



Выиграны федеральные конкурсы на финансирование 5 новых инновационных площадок под производства. На них планируется разместить не менее 64 малых и средних компаний. Ведется строительство 2 частных парков «Машзавод» и «АБАТ», дополнительно одобрено федеральное субсидирование в размере 1,5 млрд рублей 3 частных парков – «Агрегатный», «Волгахим» и «Бреслер».



В 2022 году при поддержке Центра кластерного развития создано еще 5 кластеров – приводного машиностроения, машиностроительный, креативный, текстильной и легкой промышленности, рециклинга сырья и отходов. В будущем ожидается появление тракторного и химического кластеров. Нужно приступить к запуску проекта «Сквозной инвестиционный поток», что позволит сократить сроки реализации инвестпроектов.



Республика занимает 11 место в рейтинге реализации государственной политики в области энергоэффективности и 29 – по энергодостаточности. Чувашия также вошла в число регионов-пилотов по консолидации объектов электросетевого хозяйства, что позволит обеспечить сдерживание роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей, сократить потери и упростить технологическое присоединение для бизнеса. В 2022 году успешно завершен первый этап консолидации, в этом году второй этап – полная консолидация муниципальных объектов электросетевого хозяйства.



В регионе реализован пилотный проект «Цифровой энергоэффективный район» и теперь его масштабируют во всей республике. Продолжается проект по созданию информационной системы единой диспетчерской службы управления электрическими сетями «Цифровые электрические сети». В качестве пилотного региона республика включена в перечень территорий и автодорог федерального значения в целях создания зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств до 2024 года. В прошлом году обеспечен запуск первой быстрой электрозаправочной станции. В этом году будут открыты 14 таких станций.



Не менее значимой является задача по созданию генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии. В планах за 3 года создать мощности генерации не менее чем 100 мегаватт электроэнергии. Тем самым мы добьемся максимальной энергодостаточности и снижения тарифа на электроэнергию.



В прошлом году разработаны муниципальные программы энергоэффективности. Их экономический эффект может составить около 200 млн рублей ежегодно. Органы местного самоуправления должны активно включиться в их реализацию, а Минпромэнерго Чувашии — обеспечить должную координацию и контроль реализации утвержденных программ.

Об АПК

Объем продукции агропромышленного комплекса по итогам года впервые превысил 100 млрд рублей, рост составил 15 %. Правительству Чувашии необходимо разработать новые механизмы, которые позволят дать импульс прорывному развитию отрасли.



Крайне важно каждому муниципальному образованию обновить портфель якорных инвестиционных проектов на ближайшие 3 года, сформировав для них земельные участки «под ключ». При этом нужно вовлекать в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения, реальная площадь которых в разы больше площади, которую подтверждают муниципальные образования в настоящий момент.



Поддержкой инвестициями должны быть охвачены все направления АПК – от производства до переработки. Особое внимание необходимо уделить хмелеводству. Нужно снять все ограничивающие факторы, разработать «дорожные карты» по созданию научно-лабораторной инфраструктуры, закладке маточников для выращивания оздоровленного посадочного материала, организации серийного производства отечественного хмелеуборочного комбайна. Такая же задача стоит в растениеводстве. Приоритет – снижение импортозависимости в семеноводстве. Для этого будет продолжена реализация проекта по созданию конкурентоспособного семенного фонда перспективных отечественных сортов картофеля в условиях Приволжского федерального округа.

На основе перспектив создания новых производств и имеющейся аграрной специализации уже в этом году муниципальным образованиям нужно определить приоритеты развития и составить производственные планы для каждого сельхозпроизводителя.



В животноводстве необходимо продолжить курс на интенсификацию, обеспечить дальнейшее увеличение надоя молока, доли племенных животных. Для этого в ближайшее время должна быть разработана стратегия приоритетного развития животноводства до 2025 года. Впервые с этого года за счет средств республики выделены субсидии на льготное кредитование птицеводческих комплексов яичного направления, что позволит повысить обеспеченность населения куриным яйцом.



Поскольку агропромышленный комплекс – это единственная отрасль, которая практически вся сосредоточена в сельской местности, крайне важно сохранить долю жителей села, в частности за счет программы комплексного развития сельских территорий. Важнейшим механизмом достижения этой приоритетной задачи становится формирование опорных населенных пунктов. В них будут в приоритетном порядке строиться объекты инфраструктуры для оказания жителям всех необходимых услуг, обеспечения транспортной доступности и благоустройства. На сегодня в Чувашии определены 110 таких населенных пунктов.

О ЖКХ

Будут отремонтированы наиболее проблемные сети водоснабжения и водоотведения в Вурнарах, Цивильске, Шихазанах, Кире, запроектированы объекты водоснабжения для Шумерли, Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов. Наличие проектной документации позволит начать их строительство по новой федеральной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023—2027 годы.



Более 1 млрд рублей планируется направить на замену ветхих тепловых сетей в Алатыре. В прошлом году привлечены 887 млн рублей льготных кредитов Фонда национального благосостояния для строительства объектов теплоснабжения в Шумерле и Козловке. Завершение основных работ планируется в IV квартале этого года, что позволит обеспечить обновление 95 % сетей теплоснабжения в Козловке и 80 % в Шумерле.



Для выработки системных решений в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения начиная с 2022 года привлекаются республиканские центры компетенций «Водоканал», «Биологические очистные сооружения» и «Чувашгаз». Но по итогам инвентаризации было выявлено большое количество бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Перед Минстроем совместно с Минэкономразвития Чувашии и органами местного самоуправления поставлена задача в 2023 году вовлечь в оборот обозначенные бесхозяйные сети с последующей их модернизацией.

О цифровизации

В области цифровой трансформации в республике создано 10 новых платформ и 55 проектов в рамках концепции «Государство для людей». Осуществлен перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид. Начат проект «Перспективные кадры для IT-отрасли», к платформе обратной связи подключены более 1500 организаций. Создан Ситуационный центр Чувашской Республики, что позволит проводить мониторинг и прогнозирование состояния отраслей экономики, экспертную оценку принимаемых решений. Минцифры совместно с органами исполнительной и муниципальной власти поручено продолжить реализацию этого направления, а Минэкономразвития Чувашии – реализовать пилотные проекты «Эффективное министерство» и «Эффективный муниципалитет».



Внимания требует обучение лучшим муниципальным практикам. Это и экономическая, градостроительная политика, управление муниципальными финансами, и внедрение цифровых технологий и платформенных решений «умный город», обеспечение эффективной обратной связи с жителями, укрепление межнационального мира и согласия. Необходимо содействовать органам местного самоуправления в подготовке качественного кадрового резерва и формировании эффективных управленческих команд.