Дневник.ру запускает профориентационный онлайн-курс для школьников по IT-профессиям

Цифровая образовательная платформа «Дневник.ру» (выпускник Фонда «Сколково») подготовила бесплатный онлайн-курс для школьников 7-11 классов и их родителей по IT-профессиям. Он состоит из видеороликов, в которых IT-специалисты разных направлений отвечают на вопросы о своей работе и дают советы по профориентации.

Курс составлен на основе опроса школьников и родителей, проведенного на «Дневник.ру» в мае 2022 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек из 33 регионов России, которые рассказали, о каких специальностях им интересно узнать из первых уст профессионалов. Таким образом отобрано 14 IT-профессий, среди которых: веб-разработчик, разработчик мобильных приложений, аналитик, QA-инженер, UI/UX-дизайнер, продакт-менеджер, проджект-менеджер, solution-архитектор, продуктовый маркетолог, веб-дизайнер, специалист по информационной безопасности, системный администратор, администратор баз данных и DevOps-инженер.

Гавриил Леви, CEO и генеральный директор «Дневник.ру»:

«Опрос показал, что дети и взрослые хотят спросить у разных IT-специалистов. На курсе коллеги из команды «Дневник.ру» ответят на эти вопросы и помогут ребятам понять, к чему есть способности и как их развивать».

Зарегистрироваться на курс можно по ссылке: https://vk.cc/ckMEsG. Заявки принимаются до 29 января 2023 года, а курс стартует 30 января.

Татьяна Низяева, директор Департамента социальной и образовательной политики Фонда «Сколково»:

«Обучение IT-профессиям школьников – современный тренд развития образования, поэтому очень важно дать «начинающим взрослым» как можно больше информации о том, какие в этой сфере есть профессии и перспективы. Ведь в IT огромное разнообразие специальностей: и творческих, и аналитических, но многие школьники просто о них не знают. Инициатива «Дневник.ру» призвана исправить ситуацию».

Выполнив итоговый тест после выхода всех видеороликов курса, школьники смогут получить сертификат в свое портфолио, а также принять участие в розыгрыше планшета и памятного мерча. Для этого нужно отправить на почту press@company.dnevnik.ru краткое эссе о том, какая IT-профессия заинтересовала участника и почему, как он планирует в ней развиваться и как в этом может помочь цифровая образовательная платформа «Дневник.ру».

В конце курса для участников пройдет вебинар с экспертами IT-отрасли, на котором можно будет задать дополнительные вопросы об IT-профессиях и узнать результаты розыгрыша.

Ознакомиться с подробной информацией и положением о курсе можно на официальном сайте: https://project.dnevnik.ru/itcourse.

Справочная информация

Дневник.ру – бесплатная цифровая образовательная платформа для образовательных организаций, разработанная компанией «Дневник.ру». Система предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью легко планировать учебную деятельность и обмениваться школьными новостями, общаться в чатах по учебе, проводить дистанционные уроки, закреплять полученные знания с помощью онлайн-тренажеров, проводить оплату питания, использовать другие удобные в обучении сервисы и приложения. На платформах, разработанных компанией «Дневник.ру», зарегистрировано более 41,5 тыс. школ из разных регионов России, 6,5 тыс. школ Казахстана и 6 тыс. школ Узбекистана, в общей сложности ими пользуются свыше 1,6 млн преподавателей, 15,3 млн учащихся, и 10,5 млн родителей. Российский «Дневник.ру» входит в топ-10 самых посещаемых образовательных сайтов мира, а платформы в Казахстане и Узбекистане – в топ-3 самых популярных сайтов каждой из стран. При внедрении всех платформ используется модель государственно-частного партнерства, в частности, долгосрочные ГЧП-соглашения заключены в регионах РФ, а также с Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством народного образования Республики Узбекистан.