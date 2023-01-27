Горадминистрации поставили «неуд»

20 января в Шумерле с руководством города, представителями депутатского корпуса, Общественного совета, директорами муниципальных коммунальных предприятий состоялось совещание по итогам работы администрации за 2022 год под председательством вице-премьера Правительства Чувашии — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова (является куратором города). Кроме него, обсудить шумерлинские проблемы, наработки и планы прибыли депутаты Госсовета республики Виктор Горбунов, Леонид Пронин и Игорь Моляков, руководство чебоксарского АО «Водоканал» и Чувашгаза.

Проблем и претензий к местной власти у Минстроя оказалось достаточно для того, чтобы в итоге оценить работу горадминистрации как неудовлетворительную.

Начало было вполне обычным – председательствующий обозначил цели совещания и попросил главу администрации Валерия Шигашева проинформировать о том, что удалось сделать, что не удалось. Глава планировал делегировать эту функцию своему первому заместителю Елене Туличевой, но с куратором не поспоришь – пришлось выходить к трибуне и докладывать об итогах исполнения бюджета, о реализации 17-ти муниципальных программ — в образовании, дорожном и жилищном строительстве, ЖКХ, благоустройстве территорий и в других сферах – и о задачах на год начавшийся. Среди острых проблем города Валерий Шигашев выделил водоснабжение и водоотведение: по программе инициативного бюджетирования в 2022 году не получилось реализовать проект по строительству сетей водоснабжения и водоотведения проектной стоимостью 4,5 млн рублей в связи с неисполнением подрядчиком условий контракта; МУП «Чистая вода» завершило прошлый год с балансовой дебиторской задолженностью более 15 млн рублей (половину этой суммы задолжало население) и с кредиторской задолженностью около 69 млн рублей. Чтобы урегулировать ситуацию, подытожил эту тему докладчик, администрацией города совместно с Минстроем Чувашии прорабатывается вопрос передачи объектов водоснабжения и водоотведения в концессию АО «Водоканал» (Чебоксары), формируется пакет документов для заключения концессионного соглашения.



Однако недовольство и недоумение именно этой работой выразил Павел Данилов. «Мы создавали специальную комиссию из специалистов Водоканала, которые изучали вопрос, давали рекомендации», — напомнил руководитель Минстроя и попросил директора АО «Водоканал» проанализировать, что было сделано. Увы, ответ Владимира Васильева был не в пользу шумерлинцев: несмотря на то, что «дорожная карта» была подготовлена и до 5 мая направлена в администрацию, информация о проведенных технических мероприятиях в водохозяйстве Шумерли не была представлена, не проведена работа по оснащению приборами учета на всех этапах, по регистрации имущества, по актуализации схемы водоснабжения и др. «Работа практически сорвана. Активной инициативы со стороны руководства я не увидел. Ни один инвестор сюда не придет», — констатировал директор Водоканала.



О том, какие еще обязательства администрация Шумерли не выполнила, участникам совещания рассказал заместитель министра Илья Ионочкин. Он напомнил, что в 2022 году проведены три крупных совещания по основным направлениям министерства касаемо Шумерли, протокольно оформлены решения, разработан план действий. Так, Минстрою, Водоканалу, Чувашгазу было адресовано 9 поручений, все они выполнены. В адрес администрации Шумерли было 25 поручений, из них выполнена треть. «Не выполнены поручения в отношении аварийного жилья, по работе с долгами населения в фонд капремонта, в части благоустройства дворов. В части теплоснабжения не исполнен пункт протокольных поручений о содействии Чувашгазу в оформлении земельных участков как раз по тем проектам, на которые выделены средства Фондом национального благосостояния. В части водоснабжения/водоотведения из 14 поручений адресованы Шумерле 12 и все они не выполнены», — привел цифры замминистра.



По тому, как ходили желваки на лице главы горадминистрации, как побледнели и покрылись сеткой капилляров кисти его рук, было видно, что переживает. И сильно. Да и другие свидетели этого разбора полетов чувствовали себя некомфортно, ведь, как ни крути, в одной лодке, сопричастны. Уже после совещания в своём Телеграм-канале Валерий Шигашев написал: «Пережил не самые приятные моменты в ходе совещания по итогам работы администрации города за прошедший год и постановке задач на 2023 год. …Полностью принимаю данные выводы и на свой счёт. Мог привести массу доводов относительно деятельности администрации в данной части, но результат говорит сам за себя — поставленные правительством задачи необходимо выполнять, вне зависимости от степени их сложности». Одной из причин глава и на совещании, и в посте назвал недостаток опыта и компетенции администрации в проектах.



На следующий день Валерий Шигашев имел разговор с Главой Чувашии Олегом Николаевым по поводу сложения полномочий главы администрации по собственному желанию. «Уважаемые горожане, прошу с пониманием отнестись к этому сложному для меня решению», — обратился он к шумерлинцам в соцсетях. 23 января Валерий Шигашев написал заявление об уходе в адрес работодателя — Собрания депутатов. Заседание по этому поводу состоится сегодня, 27 января.

Из доклада главы администрации

Бюджет города за 2022 год исполнен по доходам в сумме 958,7 млн рублей (100,1 % плановых назначений), при этом собственные доходы бюджета исполнены на 3,5 % больше запланированных и на 27,5 % больше, чем в 2021 году. Почти в 4 раза (на 20,7 млн рублей) по сравнению с 2021 годом увеличились доходы от продажи муниципального имущества. По расходам бюджет исполнен в сумме 907,1 млн рублей (89,6 % от утвержденного плана). По 10 муниципальным программам средства освоены в полном объеме. Основное неосвоение средств — по жилищно-коммунальному хозяйству (это переходящие на 2023 год по благоустройству дворовых территорий 32,7 млн рублей) и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (48 млн рублей).

В целях развития жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году на территории муниципалитета реализовано 6 муниципальных программ на сумму 380,9 млн рублей: модернизация и развитие сферы ЖКХ – 16,6 млн руб., развитие транспортной системы – 70,5 млн руб., формирование современной городской среды – 180,2 млн руб., обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – 112,2 млн руб., развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов – 0,5 млн руб., развитие сельского хозяйства – 1 млн руб. По программе инициативного бюджетирования в 2022 году остался нереализованным проект строительства сетей водоснабжения и водоотведения в городе проектной стоимостью 4,5 млн рублей в связи с неисполнением подрядчиком условий контракта. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. В адрес Минстроя Чувашии направлено письмо о восстановлении средств в 2023 году при очередном уточнении республиканского бюджета.



В 2022 году на дорожное хозяйство направлены 47,1 млн рублей, отремонтировано 2,8 км дорог. Проведены работы по ремонту асфальтового покрытия 3 дворовых территорий на сумму 4,7 млн рублей. На содержание и эксплуатацию автодорог в 2022 году выделено 14,4 млн рублей, в 2023 году предусмотрены средства в размере 15 млн рублей. Также в 2023 году будут отремонтированы 4 дворовых территории на сумму 5,8 млн рублей, 2,9 км дорог общего пользования на сумму 26,3 млн рублей. Для приведения дорог в нормативное состояние требуется более 350 млн рублей.

В текущем году по проекту «Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Косточкина (ул. К. Маркса — ул. Ленина)» получено согласование от филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Шумерле (проектант ООО «НПП «Проектор»). В связи с требованием газовой организации о необходимости устройства футляра под газопровод высокого давления пакет документов формируется для загрузки на госэкспертизу. Также имеется проект по строительству автодороги ул. Интернациональной (ул. Маршала Жукова — ул. Урукова). Заявок на участие в торгах в 2022 году не было. Разработана проектно-сметная документация на строительство 3 автомобильных дорог (ул. Сельхозтехника, ул. Пушкина — пер. Банковский и ул. Куйбышева).



В 2022 году реализован проект по благоустройству общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды». В 2022 году был реализован I этап проекта по благоустройству территории сквера имени В.М. Скаржевского. Общая стоимость проекта 11,2 млн рублей. Средства освоены в полном объеме. В 2023 году на реализацию II этапа проекта доведено 10,9 млн руб. По итогам аукциона контракт заключен на сумму 4,9 млн рублей, экономия средств составила более 6 млн руб.



В 2022 году реализован проект «Благоустройство парка им. 50-летия пионерской организации», общая стоимость проекта составила 106,7 млн руб. Средства освоены в полном объеме. В 2023 году 100 млн руб. будут направлены на II этап благоустройства парка в комплексе с центральной площадью. Также в 2022 году реализованы 9 проектов по благоустройству дворовых территорий в рамках исполнения Указа Главы Чувашской Республики № 139, на сумму 34,5 млн рублей, в текущем году запланировано реализовать 7 проектов общей сметной стоимостью 37,2 млн рублей.

Администрацией города ведётся поэтапная работа по сносу аварийных расселенных жилых домов. Всего на территории города в 2022 году произведен демонтаж 10 домов. Сумма выделенных средств на эти цели составила 1,4 млн рублей. На 01.01.2023 года осталось снести 54 многоквартирных расселенных дома. За истекший период 2023 года демонтированы 3 дома на сумму 0,4 млн рублей.



В 2022 году проведены работы по обустройству и ремонту наружного освещения на сумму 477 тыс. рублей. В 2023 году работы будут продолжены. Изучается возможность замены устаревших светильников наружного освещения на энергоэффективные светодиодные светильники.

В рамках программы развития коммунальной инфраструктуры города в период 2022—2024 гг. предусмотрено за счет средств ППК «Фонд развития территорий» и средств республиканского бюджета строительство БМК и сетей ГВС. Всего предусмотрено 895,9 млн рублей. Также в 2022 году за счет средств республиканского бюджета ГУП «Чувашгаз» разработано и получено положительное заключение госэкспертизы на строительство 6 БМК и сетей ГВС (пос. Лесной, ул. Котовского, ул. Ленина, ул. МОПРа, ул. Черняховского и ул. Чкалова) проектной стоимостью 921,1 млн руб.



Для погашения просроченной дебиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленный природный газ в декабре 2022 года МУП «ШПТиВ» из республиканского бюджета выделены субсидии на сумму 14,9 млн рублей. За счет самого предприятия на погашение просроченной задолженности было направлено более 3 млн рублей. Текущая задолженность предприятия за природный газ на 1 января 2023 года составляет 11,2 млн рублей.



Достаточно острым на территории города остается вопрос водоснабжения и водоотведения. Для выполнения услуг МУП «Чистая вода» наделено имуществом на основании договора аренды имущественного комплекса МУП «ПУ «Водоканал». На обслуживании находятся 13 насосных станций первого подъема, 2 насосные станции второго подъема, 4 уличные колонки, 74,86 км водопроводных сетей, водопроводные очистные сооружения, 2 канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации, 73,52 км канализационных сетей. За 2022 год потери при транспортировке воды составили 679,8 тыс. м3 (35,9 %). По сравнению с 2021 годом потери снизились на 22 %. За 2022 год устранено 58 аварий на сетях водоснабжения и 762 — на сетях водоотведения.



За 2022 год убыток МУП «Чистая вода» от реализации ориентировочно составит 19,2 млн руб. Расходы на услуги холодного водоснабжения покрываются тарифом на 75 %, на услуги водоотведения — на 71 %.



Дебиторская задолженность на 01.01.2023 г. составит 15,1 млн руб. Основные дебиторы: население – 7,9 млн, МУП «ШПТиВ» – 1,7 млн, ООО «Коммунальник» – 1,6 млн, УК «СУ-8» – 1,4 млн. Кредиторская задолженность на отчетную дату ориентировочно составит 68,8 млн руб., в основном за электроэнергию – 29,4 млн, перед бюджетом – 12,3 млн руб., перед внебюджетными фондами – 7,5 млн руб.



Администрацией города совместно с Минстроем Чувашии и АНО «Институт территориального развития» ведется работа по комплексному развитию территории, ограниченной ул. МОПРа – ул. Пушкина — пер. Банковский – ул. Дзержинского, площадью 4,5 га. Проектом предусматривается строительство 11 пятиэтажных домов. Реализация проекта предусматривается в течение 7 лет (проектирование – 2023 г., строительство – 2024—2030 гг.). В настоящее время ведутся работы по подготовке документов для объявления аукциона.



За 2022 год на территории города введено в эксплуатацию жилья 5,6 тыс. кв. м, в т.ч. МКД около 2 тыс. кв. м.



В рамках реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда заключено 2 муниципальных контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан, проживающих по адресу: ул. МОПРа, д. 25, ул. Урукова, д. 27. В 2023 году планируется переселить еще 52 гражданина, проживающих в 4 аварийных домах (Вильямса, 29; О. Кошевого, 9; Стройучасток, 14; МОПРа, 31).

В 2022 году проводился капитальный ремонт в двух общеобразовательных учреждениях. СОШ № 2 выделено 30,8 млн руб. (01.09.2022 г. школа приняла детей в отремонтированном здании), гимназии № 8 выделено 71,3 млн руб. (срок завершения ремонтных работ – 31.03.2023 г.). Из резервного фонда Чувашской Республики на частичный ремонт детского сада № 19 выделено 10,4 млн руб. и из местного бюджета 932,7 тыс. руб., остались неосвоенным 3,4 млн руб. на ремонт кровли в связи с недобросовестностью подрядчика. На капитальный ремонт наружной системы водопровода и канализации ДООЛ «Соснячок» выделено 1,5 млн руб. Проведен частичный ремонт фасада старого здания школы № 3 на общую сумму 8,7 млн руб. Проект по инициативному бюджетированию «Текущий ремонт крылец д/с № 16 «Рябинушка» реализован в 2022 году на сумму 556,6 тыс. руб. В 2022 г. направлены документы на участие в проекте по линии ВЭБ и успешно пройден отбор на строительство школьного открытого физкультурно-спортивного сооружения на территории СОШ № 1 и спортивной инклюзивной площадки на территории стадиона «Труд».

Наталья Владимирова.