Будущее – это они: молодые и талантливые

25 января в стране отметили один из самых ярких праздников – День российского студенчества.

Накануне праздника мы побывали в единственном учебном заведении города, где обучаются студенты. В Шумерлинском политехническом техникуме в этот день в гостях были не только мы. Для встречи со студенческим активом приехали представители регионального отделения Российского союза молодежи. Председатель Мария Михайлова рассказала об организации, о реализуемых отделением грантовых проектах, способствующих развитию движения. На тренинге Павла Васильева, молодежного тренера по личностному росту, студенты учились ставить цели, планировать и реализовывать намеченное, вести остальных за собой. Среди гостей техникума была и шумерлинка Кристина Шутилина, ныне студентка НПОО «Академия технологии и управления» г. Новочебоксарска. Она поведала о новом общероссийском общественно-государственном движении детей и молодежи «Движение Первых», активисткой которой она является.



Студенты рассказали гостям о своем учебном заведении. Они отметили возможности, какие представляет им техникум. В адрес педагогов прозвучало немало теплых слов. Было отмечено, что благодаря их умелому наставничеству они не только осваивают азы будущей профессии, но и развивают свои таланты и способности.

В этом году две студентки техникума стали стипендиатами Главы Чувашии за особую творческую устремленность.

Ксения Громова выбор профессии сделала самостоятельно и не случайно.

В школе её любимыми предметами были обществознание и математика, поэтому она остановилась на специальности «Экономика и бухгалтерский учёт». Как признается сама девушка, к учебе в техникуме она привыкла достаточно быстро. Этому во многом способствовали сложившийся благоприятный микроклимат в группе и понимание преподавателей, их готовность помочь в любом вопросе. Ксения с первого курса увлеклась научно-исследовательской деятельностью. Её первыми наставниками стали преподаватели Ирина Юрьевна Хомская и Ирина Юрьевна Киреева. Они сразу заметили особый стержень в характере девушки, её трудолюбие и целеустремлённость.

В настоящее время Ксения обучается на 4 курсе. Годы учебы в техникуме способствовали раскрытию ее творческих и интеллектуальных способностей, и немалая роль в этом принадлежит куратору группы Валентине Николаевне Ганиной. Под ее руководством К. Громова работает над проектами и добивается успехов. Особенно ей запомнилась работа на тему «Влияние стресса на личность студента», в которой она исследовала основные причины учебного стресса, выявила, в чем он проявляется, определила основные приемы его снятия, создав памятку. В 2022 году Ксения защитила проект на XXIV Международной научно-практической конференции «Наука. Юность. Творчество» и заняла 1 место. Есть в ее активе и другие победы в конкурсах различного уровня. Ксения является победителем VIII межрегиональной конференции-фестиваля «Научно-практическая деятельность, как средство становления профессиональной компетентности обучающегося системы профессионального образования», XLV межрегиональной студенческой научной конференции «Молодежь и кооперация-2021», XXIII межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодёжи «Юность Большой Волги», республиканского конкурса «Новому времени – новые открытия», республиканского онлайн-конкурса «ГЕОтурнир – 2021», призером межрегиональной конференции «Профессионалы будущего-2022». На ее счету результативное участие в научно-практической конференции «Юный исследователь» в 2021 и 2022 годах.

С первого курса Ксения возглавляет студенческое самоуправление в группе по направлению «Совет науки и образования». Она — активная участница всероссийских акций, фестивалей, флешмобов. Стипендия Главы Чувашской Республики является достойной оценкой достижений студентки и значимым стимулом для дальнейших успехов.

Екатерина Полилова учится на втором курсе по специальности «Экономика и бухгалтерский учет».

Выпускницу второй школы мама не решилась отправить на учебу в другой город. Так Екатерина стала студенткой шумерлинского техникума, о чем нисколько не пожалела. Как то на одном из мероприятий она прочитала стихотворение, и девушку заметили, стали приглашать на другие в качестве участника, а затем и ведущей. Со временем Екатерина уже помогала составлять сценарии мероприятий, наряду с преподавателями участвовала в их организации и проведении. «Потом я стала осваивать проектную деятельность. Моими наставниками в этом стали педагоги Ирина Юрьевна Хомская и Валентина Владимировна Забродина, — рассказывает стипендиатка о своем пути к достижениям. — Мне нравится создавать что-то новое, ездить, выступать, а поддержка педагогов вселяет уверенность в своих силах».

За два года учебы в техникуме у Екатерины сформировалось весомое портфолио с грамотами и дипломами. Наиболее ценной для студентки является диплом III степени за участие в XXIV Международной научно-практической конференции «Наука. Юность. Творчество». А работа, с которой она выступала на XXIII Межрегиональной конференции-фестивале научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» вошла в сборник, который размещен на сайте Центра молодежных инициатив. Девушка любит участвовать и в предметных олимпиадах разного уровня и формата. За участие в республиканской олимпиаде по обществознанию в формате сложных заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) она удостоилась диплома III степени.

С сентября 2021 года Е. Полилова является лидером добровольческого объединения «Пламя». Среди сверстников начала организовывать и проводить мероприятия, способствующие сохранению исторической памяти о земляках-героях, о выпускниках техникума, участниках боевых действий. В этом направлении она провела большую исследовательскую работу, которая легла в основу проекта «Чечня — наша боль и скорбь». Творческий коллектив «Пламя» был награжден дипломами за I место в республиканских конкурсах литературно-музыкальных композиций «Поэзия мужества», мультимедийных презентаций «В каждой школе свой герой», плакатов «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Также волонтеры награждены дипломами I и II степени за участие в I Всероссийском конкурсе «Гордость страны» в номинациях «Национальный костюм», «Лучше нет родного края», «Вместе с песней», «Я люблю Родину мою». В конце прошлого года волонтерское объединение в конкурсном и образовательном проекте «Студент года» в номинации «Патриотческое объединение» заняло II место!

У активной студентки немало планов на предстоящие два года учебы. «Много идей, которые хотелось бы еще реализовать, скучать некогда», — говорит Екатерина. Девушка уверена, со своими наставниками она сможет добиться многого. Помимо педагогов она благодарна за поддержку своему куратору Людмиле Сергеевне Васильевой. А еще — самым близким людям — маме и бабушке. «Мне нравится их радовать», — признается Е. Полилова.

Марина Ветликова.