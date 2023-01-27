Более 200 педагогов приняли участие в форуме классных руководителей в Ядрине

Это первое в Чувашии событие такого формата, и оно организовано в рамках Года педагога и наставника в России и Года счастливого детства в республике. В числе устроителей встречи – участница II Форума классных руководителей в Москве, учитель ядринской гимназии №1 Росина Волкова.

Гости и спикеры обсудили современное воспитание и образование – какой должна быть школа и как работать не вместо, а вместе с ребенком. Учебные заведения муниципального округа представили свои воспитательные программы, учителя говорили о взаимодействии с родителями учеников и искали ответ на извечное «Как помочь ребенку с профориентацией?»

Редактор Центра управления регионом Чувашской Республики Галина Титарчук провела с педагогами мастер-класс по написанию классных постов в социальных сетях, подсказала, что тексты о жизни школы или класса должны быть живыми и короткими, без «воды» и лишних смайлов. А участница II Форума классных руководителей в Москве, учитель английского языка чебоксарской школы №48 Екатерина Пайгильдина рассказала о возможностях, которые дарит публичная профессия педагога.

«Надеюсь, классные руководители вышли с нашей площадки вдвойне заряженными – на свой успех и успех своих детей. Рассчитываю, что они не будут бояться публичности, ведь время бросает нам вызов и предлагает быть максимально открытыми, – поделилась своими мыслями Екатерина Пайгильдина. – И я надеюсь, что в нашей республике это не последний форум классных руководителей».

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