Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Президент считает, что в перспективе будет возможно снова принять в России Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Хотя, по его словам, сегодня сделать это нелегко.

«Идея у вас хорошая, – отреагировал Владимир Путин на предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году. – В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно».

Президент пообещал поддержать предложение девушки и отметил – такие события объединяют людей, правда, реализация идеи также «зависит от участников, от международных организаций». Путин объяснил, что поддержка региональных властей организации такого мероприятия важна, «но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра».

Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне, с присущим ей блеском, подчеркнул Глава государства и поблагодарил студентку, пообещав выполнить ее желание и привлечь девушку к организации фестиваля.

Напомним, во Всемирном фестивале молодежи и студентов, прошедшем в России в 2017 году, участвовало несколько сотен активистов из Чувашии – спортсменов, студентов, журналистов, артистов, волонтеров.