Межеванный участок стоит дороже

По данным Управления Росреестра по Чувашии в республике в реестре недвижимости значится порядка двухсот тысяч объектов без правообладателей. Среди них не только заброшенные, в принципе никому ненужные деревенские дома и земельные участки где-то в поле. Есть в числе незарегистрированной недвижимости индивидуальные жилые дома. Хозяева в свое время поставили жилище на кадастровый учет, а вот право на него не зарегистрировали. По закону владелец недвижимости, которая не оформлена в установленном порядке, не вправе распоряжаться ей. Проще говоря, собственник не может ни продать, ни завещать, ни подарить, ни заложить свое имущество.

Татьяна Дмитриева – представитель Ассоциации «Профессионалы рынка недвижимости» занимается риелторской деятельностью более 10 лет. Бывает, что к ней за услугами обращаются клиенты, которые вроде бы и являются собственниками объектов недвижимости, но официально продать дом с земельным участком не могут, поскольку право на имущество отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). «Приходится разъяснять людям, что прежде чем приступать к сделке с недвижимостью, необходимо обратиться в МФЦ с документами на дом и участок. Только после регистрации права в Росреестре гражданин становится стопроцентным собственником имущества и вправе распоряжаться им».

Хорошо, если у человека на руках есть все необходимые документы. Тогда вопрос может решиться за считанные дни после обращения в МФЦ. А если каких-то бумаг не хватает или выявлены недостатки, то дело с оформлением права может затянуться. Не всегда потенциальные покупатели готовы ждать пока снимутся вопросы. В итоге сделка, в которой заинтересован прежде всего сам собственник, срывается, потому что правообладатель вовремя не зарегистрировал право в Росреестре.

Риелторам также приходится сталкиваться с проблемами при имущественной сделке из-за отсутствия межевания. Татьяна вспомнила характерный случай. Покупатель, прежде чем выйти на сделку, попросил продавца отмежевать земельный участок. Мол, мне нужны гарантии, что площадь соответствует документам.

Продавец согласился провести кадастровые работы по установлению границ земельного участка, и тут возникло препятствие. Один из соседей ни под каким предлогом не соглашался согласовывать акт о прохождении границы участка. Договориться не смогли. Вопрос мог быть решен только в суде. А это, как известно, время, деньги и нервотрёпка. Судебная перспектива не радовала ни одну из сторон. Покупатель согласился приобрести земельный участок, но из-за отсутствия межевания, заплатил сумму меньше. И продавец в итоге потерял в деньгах.

«Призываем всех собственников недвижимости, которые приняли наследство, но не вступили в него, а также лиц, которые имеют на руках документы, подтверждающие, что они стали владеть имуществом до 1998 года, подойти в МФЦ и подать документы на регистрацию. Для ранее учтенных объектов недвижимости за данную услугу не надо оплачивать госпошлину. Если же вы стали хозяином недвижимости после 1998 года, то размер госпошлины 2000 рублей», — комментирует руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Установление точных границ позволит избежать затяжных и изнуряющих споров с соседями. В случае изъятия участка для муниципальных или государственных нужд позволит получить компенсацию. С 2024 года участки без установленных границ не смогут участвовать в гражданском обороте, то есть с ними нельзя будет совершать какие-либо сделки. Рекомендуем всем владельцам земельных участков уже сейчас озадачиться вопросом межевания.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике.