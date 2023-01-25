Прорывные технологии в области медицины и здравоохранения позволили за последние 70 лет значительно увеличить среднюю продолжительность жизни на Земле. В России же за последние 20 лет средняя продолжительность жизни увеличилась приблизительно на 8 лет.

Главной целью национального проекта «Демография» является пролонгированное увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни. За ее реализацию отвечает федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», который успешно реализуется в Шумерлинском медицинском центре.

Важной составляющей в укреплении здоровья населения и увеличении продолжительности жизни является профилактика. К ней относится диспансеризация (в том числе углубленная), профилактические и медицинские осмотры.

За 12 месяцев 2022 года в Шумерлинском ММЦ диспансеризацию и медицинские осмотры прошли более 11000 человек. Благодаря этим мероприятиям удалось обнаружить на ранних стадиях опасные заболевания, вреди которых лидируют болезни системы кровообращения — они выявлены у 100 человек. С сахарным диабетом жителей города Шумерли, Шумерлинского муниципального округа и Порецкого района стало больше на 22 человека. Онкология впервые выявлена у 11 пациентов. Больные с первые установленными диагнозами берутся на диспансерный учет для дальнейшего наблюдения.

«Не поленитесь, пройдите диспансеризацию уже сейчас, чтобы знать наверняка, что в вашем организме не сидит втихую какая-нибудь опасная болезнь! — настаивает врач-терапевт отделения медицинской профилактики Вадим Китаев. - К тому же времени это займет минимум».

«Я прошла диспансеризацию в том году, чему несказанно рада. У меня обнаружили новообразование. К счастью, оно оказалось доброкачественное, - рассказывает посетительница больницы Вера К. - Но было очень страшно! Теперь я поняла: лучше регулярно проходить обследования, чем заполучить неизлечимую болезнь!»

Источник: gshum.cap.ru.