Чувашия активно принимает участие в общественных проектах Приволжского федерального округа

24 января 2023 года заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев в режиме видео-конференц-связи провел совещание, на котором подведены итоги реализации общественных проектов Приволжского федерального округа в 2022 году и обсуждены планы по их развитию на 2023 год.

В совещании от региона приняли участие главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Григорий Сергеев, заместитель Председателя Кабинета Министров – министр здравоохранения Владимир Степанов, министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, министр физической культуры и спорта Василий Петров, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Степанов.

В настоящее время в Приволжье под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова реализуется 15 окружных общественных проектов.

За прошедший год из Чувашии более 28 тысяч ребят приняли участие в окружных общественных проектах, направленных на патриотическое воспитание граждан, поддержку одаренных детей и молодежи, создание системы социальных лифтов, пропаганду семейных ценностей и поддержку массового спорта.

Так, в прошлом году студенты Чувашского госуниверситета с постановкой «Маяк» заняли 2 место в номинации «Лучший молодежный спектакль» проекта «Театральное Приволжье», поисковики Чувашии заняли 2 место в окружном Слете поисковых отрядов «Никто не забыт» и работа Алексея Чернова «Творчество» в Фестивале «ФормАрт» принесла в копилку республики призовое 3 место.

В 2023 году Чувашия примет участников проекта «Успешная семья Приволжья» в третий раз.

«В этом году мы планируем увеличивать охват участников за счет муниципальных районов. Такая задача поставлена перед всеми регионами округа. Количество общественных проектов кардинально меняться не будет, но появится еще один, связанный со спортивной направленностью для студентов учреждений среднего профессионального образования. Запуск нового проекта позволит привлечь к участию в проектах учащихся СПО, с которыми мы до этого взаимодействовали значительно меньше», – отметил заместитель полпреда в ПФО Олег Машковцев.