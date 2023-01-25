ЦУР Чувашии и бизнес-омбудсмен договорились о сотрудничестве

На днях уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Александр Рыбаков с рабочим визитом посетил Центр управления регионом Чувашии. В ходе беседы руководитель ЦУР Татьяна Немцева рассказала об основных направлениях работы Центра, продемонстрировала работу цифровых систем – тепловой карты, системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» и др.

Александр Рыбаков отметил, что ЦУР – очень нужная и полезная площадка для бизнеса республики: «Чем больше у предпринимателей инструментов донести информацию до органов власти, тем лучше. С вашей помощью предприниматели могут быстро найти ответы на вопросы, узнать, какие успешные кейсы уже были решены. Самое главное – вы поможете сориентироваться в большом массиве вопросов к органам власти. Уверен, аналитика ЦУР позволит нам увидеть, чем живет малый и средний бизнес, и, если требуется, оперативно помочь».

В рамках взаимодействия ЦУР и аппарат уполномоченного договорились, что будут обмениваться информацией по наиболее интересующим представителей регионального бизнеса вопросам, находить и транслировать способы их решения, проводить совместные прямые эфиры.

Татьяна Немцева, руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики: «В последнее время обращения от бизнесменов стали появляться в соцсетях чаще. Предприниматели задают вопросы о том, как получить поддержку от государства, зачастую сообщают о проблемах правового характера. Решать эти вопросы во взаимодействии с Уполномоченным, уверена, получится быстрее».

Напомним, обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей Чувашии можно по телефону (8352) 565263 или в социальной сети «Вконтакте» по адресу https://vk.com/a.rybakov1983

Источник: sovch.chuvashia.com.