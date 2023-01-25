Глава Чувашии поздравляет с Днём российского студенчества

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Студенческие годы — самое замечательное время, которое с особой теплотой вспоминают все, кто был студентом! Это время смелых открытий, стремлений. Время крепкой дружбы и взаимовыручки. Время, когда закладывается фундамент будущих личных и профессиональных успехов.

Прогрессивные, яркие, талантливые, целеустремленные, вы – не только наше будущее, но и настоящее, являетесь самой инициативной и динамичной частью общества.

Проекты, которые вы реализуете, значимы как для республики, так и для страны в целом. Вызовы, стоящие сегодня перед страной, объединили вас в мощное волонтерское движение. И я уверен, что вы продолжите этот благородный порыв. Мы гордимся вами!

Не бойтесь своих амбиций! Мы всегда готовы поддержать вас в реализации самых смелых идей, творческих и научных планов.

Желаю всем вам, преподавателям и выпускникам разных лет здоровья, успехов и благополучия! Пусть все ваши планы и мечты воплотятся в жизнь. Дерзайте, творите, проявляйте инициативу, используйте имеющиеся возможности и реализуйте свой потенциал!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.