Алена Елизарова: «Первый в сельской местности «Мой социальный центр» станет центром притяжения старшего поколения»

«Мой социальный центр» — это новое клубное пространство для старшего поколения. Технология направлена на вовлечение лиц серебряного возраста в активную жизнь, на формирование интересов в сфере досуга, повышения коммуникативного потенциала, вовлечение в занятия физической культурой, художественным творчеством, обучению компьютерной и финансовой грамотности. В республике проект запущен в 2020 году.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» состоялось торжественное открытие клубного пространства «Мой социальный центр» на базе Чебоксарского центра социального обслуживания. Отметим, это первый центр, распахнувший свои двери в муниципалитете.

«В городах мы уже открыли такие центры. Сегодня по счету мы открываем 8 центр и первый в сельской местности. Центр находится на периферии двух районов — это очень удобно. Центр могут посетить не только жители Чебоксарского муниципального округа, но и жители Мариинско-Посадского округа», отметила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алёна Елизарова.

«Мой социальный центр» в Чебоксарском муниципальном округе – это 5 уникальных локаций, где посетители могут создать свой клуб по интересам или стать участником действующего клуба. В первый же день самые активные жители серебряного возраста смогли посетить в творческой мастерской мастер-класс по изготовлению чувашских украшений и головных уборов. «Во время нашей молодости мы собирались на посиделки «улах каçĕ», где занимались рукоделием. Времена молодости прошли, а традиции хочется сохранить», — отметили активисты.

Еще одно уникальное пространство в клубе – «тихая гостиная». Здесь самые эрудированные и смелые уже занялись изучением китайского языка. Отметим, занятие ведет педагог, сотрудник музея «Бичурин и современность».

«Компьютерный класс» направлен для получения цифровой и финансовой грамотности. Здесь проходят он-лайн курсы «серебряных» волонтеров финансового просвещения. «Спортивное пространство» поможет укрепить здоровье, а в актовом зале будут проходить теплые встречи и веселые праздники.

В 2023 году открытие центров активности планируется в Порецком муниципальном округе и г. Цивильске.

Минтруд Чувашии.