Шумерлинец осужден за хранение наркотических средств

За совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.



Осужденный в начале июля 2022 года обнаружил растущие кусты мака в лесном массиве возле реки Суры на территории Шумерлинского муниципального округа, собрал их и принес к себе домой. Из некоторых частей растений изготовил экстракт маковой соломы и хранил его хранить дома вплоть до изъятия сотрудниками полиции 25 августа. В ходе обыска квартиры полицейские обнаружили и изъяли 845,2 грамма маковой соломы и 1,34 грамма экстракта маковой соломы. Вес наркотических средств согласно законодательству РФ составляет крупный и значительный размер соответственно.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.